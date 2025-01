Besonders die Gewerbesteuer unterliegt immer wieder größeren Schwankungen, wie ein Blick in das jahr 2023 zeigt. Damals bekam die Kleinstadt besonders viel Geld von den Unternehmen.

Steuern in Calbe

Die Steuereinnahmen Calbes steigen nur langsam an.

Calbe. - Erst in zwei Jahren wird die Kleinstadt an der Saale bei den Steuereinnahmen offenbar wieder an die Jahreseinnahmen des Jahres 2023 heranreichen.