„Schrotting Queen“ fährt hinter „Black Beauty“ am Timmelsjoch in Österreich entlang.

Schönebeck. - „Garbage Run“ (englisch für Müll-Rennen, Anm. d. Redaktion), so ist der Name einer Rundtour durch Europa. Die Teilnehmer durchqueren in fünf Tagen 15 Länder. Bedingung ist nicht nur gutes Sitzfleisch, sondern auch, dass ihr Auto eine „Rostlaube“ ist. Denn das Wort „Garbage“ ist schließlich Trumpf.