Winter: Ortsfeuerwehren Bördeland treffen Wintervorbereitungen stellen Löschwasserversorgung sicher

Hydrantenkontrolle: Das Wasser spritzt aus dem Standrohr. Hier ist vor den Gerätehaus in Welsleben ist der Hydrant in Ordnung. Die Funktionsfähigkeit wird anschließend in einem Protokoll vermerkt. Das Archivbild zeigt Mitglieder der Welsleber Jugendfeuerwehr bei der jährlichen Kontolle.

Archivfoto: Olaf Koch