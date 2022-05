Winterdienst: Wie sich Schönebeck auf Kälte und Schnee vorbereitet

Schönebeck - So viel Schnee wie im vergangenen Winter hat die Stadt Schönebeck schon lange nicht mehr in weiß getaucht. Der Winterdienst der Stadt Schönebeck, der durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs gewährleistet wird, war über Tage hinweg im Dauereinsatz, um die Straßen der Stadt von den Schneemassen zu befreien. Schon bald – so man den Vorhersagen denn Glauben schenken möchte – könnte Deutschland wieder einen schneereichen Winter erleben. Doch wie steht es in diesem Jahr eigentlich um die Vorbereitungen des städtischen Winterdienstes in Schönebeck?