Schönebeck. - Einen Besseren hätte das Industrie- und Kunstmuseum (Imuset) als Vertretung nicht finden können. Als es am Sonnabend mit einem Experimentetag in die Winterpause ging, stand Volker Eckebrecht an den drei Druckmaschinen in der große Halle des Museums. Er ist absoluter Experte, denn er war von 1965 bis 1994 als Ausbildungsleiter bei der Volksstimme für den technischen Nachwuchs zuständig. Der Drucker und Schriftsetzer kennt also die Maschinen aus dem Effeff und konnte so die Zuhörer mit seinem Wissen begeistern.