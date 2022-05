Wird es für Garagenbesitzer in Schönebeck bald teurer?

Auf zahlreiche Garagennutzer in Schönebeck kommt im nächsten Jahr eine Änderung zu: Garagen auf städtischem Boden gehen dann in den Besitz der Stadt über, die diese dann wieder an die Bürger vermietet. Nutzer fürchten einen Kostenanstieg.

Schönebeck - Mit kritischem Blick sieht Mike Melzner einer bevorstehenden Enteignung der Garagenbesitzer in Schönebeck entgegen. „Es sollen alle Garagen, die auf städtischem Grund zur Pacht stehen, in den Besitz der Stadt übergehen und anschließend an die alten Besitzer vermietet werden“, teilt Melzner mit. Bei Melzner – der ebenfalls eine Garage in Schönebeck nutzt – schwingt die Sorge mit, dass die Nutzung der Garagen bei Vermietung durch die Stadt teurer wird.