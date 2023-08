So mancher Schönebecker ist derzeit verwirrt oder verunsichert, wenn es um die Versorgung mit Kabelfernsehen und Internet geht. Die Volksstimme hat bei WBG, SWB, MDCC und Vodafone nachgefragt: Was ändert sich?

Wirrwarr um Kabelanschluss in Schönebeck: Was ändert sich wirklich?

In Schönebeck herrscht derzeit große Ungewissheit und Verunsicherung rund ums Kabelfernsehen. Die Volksstimme hat bei Vodafone und MDCC sowie bei SWB und WBG nachgefragt, was auf die Mieter zukommt.

Schönebeck - Bei so manchem Schönebecker herrschen derzeit Ungewissheit und Verunsicherung, wenn es um die Versorgung der Wohnung mit Kabelfernsehen geht. So schreibt eine Schönebeckerin in den sozialen Medien: „Es kursieren so viele Gerüchte: ’Wer nicht wechselt, kann ab Januar 2024 kein Fernsehen mehr gucken oder es gibt kein Internet mehr.’“ Doch was ist der Grund für die Verunsicherung und was ändert sich tatsächlich?