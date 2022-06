WLAN: Sind weitere Internet-Hotspots in Schönebeck geplant?

Öffentliches WLAN ist praktisch – für Bürger wie Touristen gleichermaßen. Wie viele solcher Hotspots gibt es in Schönebeck und Staßfurt? Und wird weiter ausgebaut?

Schönebeck/Staßfurt - „Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Dieser Satz brachte der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2013 viel Spott ein. Jetzt, neun Jahre später, dürfte wohl jedem zweifellos klar sein, dass das Internet und das „online sein“ für den Großteil der Bevölkerung einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Und um online zu sein, braucht man natürlich eine Internetverbindung – oder eben ein ausreichend großes Kontingent mobiler Daten. Will man aber unterwegs seine mobilen Daten sparen beziehungsweise den Verbrauch reduzieren, ist man auf ein WLAN-Netzwerk angewiesen. Gut also, dass es dafür in Schönebeck öffentliche Hotspots gibt, die Bürger oder Touristen nutzen können.