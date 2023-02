Die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck baut am Stadtfeld neue zukunftsorientierte Wohnungen. Dabei steht ein Grundsatz im Vordergrund: Barrierefreiheit. Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich, doch der Baubeginn war früher.

Schönebeck - Arbeitsgeräte wie Bagger oder größere aufgeschichtete Erdhügel sind ein recht deutliches Indiz dafür, dass an dieser Stelle gebaut wird. Solche Anzeichen kann entdecken, wer an der Ecke am Stadtfeld/Karl-Liebknecht-Straße entlang kommt. Dort wird die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) ein neues Wohnhaus errichten. Baubeginn war bereits am Montag, sodass der offizielle Spatenstich am Donnerstag untypischerweise auf einer Baustelle stattfand.