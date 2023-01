Stadtentwicklung Wohnraum: Salzlandsparkasse will in der Steinstraße in Schönebeck Wohnraum schaffen

Die Abrissarbeiten in der Steinstraße in Schönebeck sind abgeschlossen. Hier wurde Platz für einen Neubau der Salzlandsparkasse geschaffen. Doch die Bank will hier keine neue Filiale bauen, sondern ein modernes Mehrfamilienhaus.