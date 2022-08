Bernburg/MZ - Die Immobilienpreise in Sachsen-Anhalt sind im zweiten Quartal 2022 noch einmal leicht gestiegen. Die stärksten Preisanstiege lassen sich im zweiten Quartal im Salzlandkreis und Burgenlandkreis beobachten. Dort zogen die Preise ungeachtet des veränderten Zinsumfelds und der wirtschaftlichen Lage um jeweils rund sechs Prozent an. Das geht aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht von Scoperty hervor.

Ein Plus um drei Prozent

Im Landesschnitt kostet der Immobilienquadratmeter im zweiten Quartal 2022 mittlerweile 1.407 Euro und ist damit etwa drei Prozent teurer als im ersten Quartal (1.361 Euro). Sachsen-Anhalt bleibe dennoch das günstigste Bundesland, was den Kauf von Immobilieneigentum angeht. Trotz der Preisanstiege kommt die von den Notenbanken im Zuge der Inflationsbekämpfung herbeigeführte Zinswende langsam auch am sachsen-anhaltischen Immobilienmarkt an – die Auswirkungen sind jedoch lokal sehr unterschiedlich.

In Halle stiegen die Preise laut Scoperty zuletzt noch um durchschnittlich zwei Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn auf rund 1.968 Euro pro Quadratmeter. In Magdeburg gingen die Quadratmeterschätzwerte um rund vier Prozent nach oben auf 1.909 Euro. Die Stadt an der Saale bleibt deshalb der teuerste Ort im Bundesland.

Kreis Mansfeld-Südharz ist preiswert

In einigen wenigen Orten des Landes gaben die Preise im zweiten Quartal leicht nach. In Osterwieck im Kreis Harz beispielsweise sank der geschätzte Quadratmeterpreis um durchschnittlich drei Prozent auf rund 1.074 Euro. In Flechtingen im Kreis Börde um zwei Prozent auf rund 1.319 Euro. Im Landkreis Dessau-Roßlau stagnierten die Preise im ersten Halbjahr und pendelten sich bei durchschnittlich 1.352 Euro pro Quadratmeter ein. Die landesweit günstigsten Immobilien gibt es im Kreis Mansfeld-Südharz, wo der Quadratmeter noch unter 1.000 Euro liegt. In der Harzer Gemeinde Hedersleben gibt es Immobilieneigentum sogar für unter 700 Euro pro Quadratmeter.