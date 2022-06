Womit beim Ringreiten in Gnadau gestochen wird und was das mit Impovisation zu tun hat

Handelsüblich sind die Werkzeuge, die bei den Ringreit-Turnieren in Gnaudau verwendet werden, nicht. Wo kriegt man die Stäbe eigentlich her?

Was hat Wolfgang Schoenebaum, Gnadaus ?erster Reiter? und Nestor des dortigen Pferdesports, in der Hand?

Gnadau/Barby - Das Ringreiten ist ein sportliches Vergnügen für ambitionierte Hobbyreiter. Und für das Publikum, das zuweilen – wie gerade eben erst in Pömmelte – an der Strecke sitzt. Die Zahl der Ringreitveranstaltungen ist relativ stabil – jedenfalls in unserer Region.