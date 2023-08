Auch die Immermannstraße und Heinestraße in Schönebeck waren wegen der Regenfälle in der vergangenen Woche überflutet. Grund dafür waren zudem das langsame Ablaufen in die Kanalisation.

Schönebeck - In der vergangenen Woche kam es in vielen Teilen Sachsen-Anhalts zu heftigen Gewittern mit viel Regen. Laut der monatlichen Zwischenbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der August zu nass. Die Niederschlagsmenge pro Quadratmeter im Zeitraum vom 1. bis zum 19. August liegt zwischen 90 und 120 Millimeter.

Davon war auch Schönebeck teilweise sehr heftig betroffen. In einigen Straßen sammelte sich viel Wasser an und floss in der Folge nicht schnell genug ab. Neben der Immermannstraße waren auch die Gustav-Zenker/Karl-Jänecke-Straße, die Dr.-Tolberg-Straße und die Blumenstraße/Heckenweg betroffen. Auch die Notaufnahme des Ameos-Klinikums stand unter Wasser.

Abwasserrohre unterschiedlich groß

Zuständig für die Kanalisation und damit für den Ablauf des Wassers ist die Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH (AbS) als Partnerschaft zwischen der Stadt und der Veolia Wasser Deutschland GmbH. „Die Kanalisation kann nicht für jedes Starkregenereignis ausgelegt sein“, so Unternehmenssprecherin Sylke Hermann. Die jeweilige Größe des Abwasserkanals sei vorher von Planern anhand der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien errechnet worden. Auch das prognostizierten Abwasseraufkommen fließt in die Berechnung rein. Dabei werde nicht mit starkem Regen wie jener der letzten Woche kalkuliert. Eben weil dieser nicht den Normalfall abbildet.

„Die vorhandenen Kanäle können die Menge an Niederschlag von lokal extremen Starkregenereignissen, die in sehr kurzer Zeit herunterkommen, in der Regel gar nicht aufnehmen und ableiten. Das führt zum Überstau. Das Wasser steht dann auf Straßen, Wegen, Plätzen“, sieht die Unternehmenssprecherin einen Grund für den erlebten Rückstau. Im Stadtgebiet sind nach Angaben von Veolia unterschiedlich große Abwasserkanäle verbaut. Diese haben einen Durchmesser von 200 bis 1200 Millimetern. Zu glauben, dass größere Kanäle auch das Wasser schneller abfließen lässt, ist nicht unbedingt richtig. „Größer dimensionierte Kanäle würden im Übrigen auch die Fließgeschwindigkeit des Abwassers verringern, was wiederum zur Stagnation führen könnte. Bei Trockenheit und damit einem insgesamt niedrigeren Abwasseraufkommen würde es langsamer oder gar nicht ablaufen“, führt Sylke Hermann aus. Was dann bei „normalem“ Niederschlag wiederum zu vollaufenden Straßen führen kann.

Hinzu kommt, dass auch die Kosten betrachtet werden müssen. Laut Veolia bestehen Unterschiede, welches Rohr verbaut wird, je größer der Durchmesser desto größer die Kosten,. Das beinhaltet sowohl das Material als auch den Einbau selbst.

Kontrolle bereits während des Regens

„Bereits während des Regenereignisses kontrollierten die Veolia-Mitarbeiter stichprobenartig einige Bereiche im Stadtgebiet. Dabei wurde festgestellt, dass die Sinkkästen sauber gewesen sind, lediglich einige Straßeneinläufe waren durch Blätter und Unrat teilweise verstopft“, verdeutlicht Sylke Hermann. Dabei nennt sie auch einen wichtigen Grund, der vermutlich seinen Teil zum Volllaufen der Straßen beigetragen hat – Verstopfte Einläufe in den Straßen.

„So können etwa Zeitungspapier oder eine Kunststofftüte ein erhebliches Abflusshindernis für einen Straßenablauf sein. Alles, was auf den Straßen liegt, wird bei Regenereignissen mobilisiert und dann zu den Straßeneinläufen gespült“, macht die Sprecherin deutlich.

Veolia kontrolliere regelmäßig die Zuläufe und die Kanäle. „Einmal im Jahr werden sämtliche Straßeneinläufe im Stadtgebiet vertragsgemäß gereinigt, an Schwerpunkten auch häufiger“, erklärt die Sprecherin. Auch werden in jedem Jahr mindestens zehn Prozent des gesamten Abwassersystems vorbeugend gespült und bei Bedarf auch mit einer Spezialkamera befahren. Die dabei entstehenden Bilder helfen dabei, Schäden festzustellen und daraus einen möglichen Sanierungsbedarf abzuleiten.

Veolia ist derzeit noch dabei, den angefallenen Dreck aus der Kanalisation zu entfernen.