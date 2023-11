Am Donnerstag tagt der Barbyer Stadtrat im Städtischen Bauhof. Auf der langen Tagesordnungsliste steht unter anderem der Investitionsplan für das kommende Jahr.

Barby. - Es finden sich einige Streichungen im städtischen Investitionsplan. Zuerst fällt das Vorhaben „Feuerwehrgerätehaus Glinde, 1. Bauabschnitt“ auf, das mit Hilfe von Fördermitteln neu gebaut werden sollte. Die Stadt hatte 200.000 Euro aus dem eigenen Haushalt eingeplant und auf 350.000 Euro Leader-Fördermittel gehofft. Doch die kommen nicht. Lapidares Fazit im Investitionsplan: „Folgefinanzierung nicht möglich“.

Die Stadt Barby will sich dagegen mit 25.000 Euro an der Planung zur Sanierung der Landesstraße 149 in Lödderitz beteiligen. Dort soll die Ortsdurchfahrt saniert werden. Diese Maßnahme beinhaltet der Entwurf des kommunalen Investitionsplans 2024. Eingestellt sind darin weiterhin 529.000 Euro für die dringend notwendige Sanierung der Bahnhofstraße im Ortsteil Barby. Der Abschnitt zwischen „Froschvilla“ und Einmündung Magdeburger Tor zwingt seit Jahren Radfahrer auf den Fußweg, wenn sie den Bereich unbeschadet passieren wollen. Auch die Modernisierung der EDV-Anlage im Rathaus soll mit 2.000 Euro unterstützt werden. Dieser Haushaltsposten wurde von 18.000 auf 2.000 Euro abgespeckt.

Unter der Rubrik „Brandschutz-Gefahrenabwehr“ sind 80.000 Euro für Funktechnik und die Umrüstung der Löschfahrzeuge auf LED-Technik vorgesehen.

Insgesamt sind 468.300 Euro Investitionen eingeplant.

Weiterhin haben die Stadträte eine Vorlage zur „Kommunalen Wärmeplanung“ auf dem Tisch. Noch in diesem Jahr soll dafür ein Fördermittelantrag gestellt werden. Wird der genehmigt, muss die Stadt ihre Hausaufgaben machen: aktuelle Verbräuche ermitteln, Struktur der kommunalen Gebäudetypen, Ermittlung des Potenzials zur Senkung des Bedarfs und so weiter. Hier besteht die gesetzliche Pflicht, bis 2028 einen Wärmeplan zu erstellen.

Personalkosten drücken

Für Diskussionen hatte bereits im Vorfeld des Hauptausschusses die „Entgeltordnung über die Benutzung der Elbefähren Barby und Breitenhagen sowie der Saalefähre Groß Rosenburg“ gesorgt.

Wie es in der Beschlussvorlage heißt, sollen die Gebühren „moderat erhöht“ und für alle drei Fähren vereinheitlicht werden (die Volksstimme berichtete). Dies solle – so die Verwaltung – sowohl für die Benutzer, als auch für die Fährleute eine bessere Übersichtlichkeit schaffen.

Wie es aus dem Rathaus hieß, sei die Erhöhung der Gebühren notwendig, da die Personalkosten der Fährleute seit 2018 (letzte Preisanpassung) aufgrund von Tariferhöhungen erheblich gestiegen seien, gleiches gelte für die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten. „Wir möchten betonen, dass es sich bei den neuen Gebühren keinesfalls um wirtschaftlich auskömmliche Zahlen handelt, sondern, dass wir immer noch über ’politische Preise’ reden“, sagte Bürgermeister Torsten Reinharz. Wird dieser Erhöhung zugestimmt, würde sie Anfang Dezember in Kraft treten.

Damit zeigt sich die Stadträtin Jutta Röseler (Fraktion Grüne/Linke) nicht einverstanden. Wollte sie anfangs der „moderaten Erhöhung“ zustimmen, hat sie jetzt nach einiger Diskussion in der Fraktion eine andere Meinung.

„Das Land sollte sich zum Betrieb der Fähren bekennen. Wir entziehen anderen freiwilligen Aufgaben in der Kommune das Geld mit defizitären Fähren. Dann bleiben die Fähren eben an Land, mehr können wir nicht sparen - Punkt“, grollte Röseler.

Eine Formalie wird dagegen die Berufung der Wahlleiterin und ihrer Stellvertreterin sein. Sophie Conrad, Sachgebietsleiterin im Büro des Bürgermeisters, sowie Stellvertreterin Christina Ziemer werden dann bei den Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 das Zepter in der Hand haben. Ein ebenso formaler Akt wird ein Beschluss zur Entscheidung der Bürgermeisterwahl vom 8. Oktober 2023 werden. Es wird festgestellt, dass dagegen keine Einwendungen vorliegen. Soll heißen: Jörn Weinert kann im Februar das Bürgermeister-Dienstzimmer beziehen.

Und noch ein Themenpunkt zur Wahl: Der Stadtrat wird voraussichtlich beschließen, dass die Stadt Barby bei der Kommunalwahl im Juni nur noch einen Wahlbereich bilden soll. Die Einteilung in mehrere Wahlbereiche sei laut Einwohnerzahl für Barby unüblich. Besonders die Wähler in den kleineren Ortsteilen seien mit mehreren Wahlbereichen nicht zufrieden gewesen, da sie Bewerbern eines anderen Wahlbereiches eher ihre Stimme gegeben hätten, heißt es in der Erläuterung zur Beschlussvorlage.