In den vier Gewerbegebieten von Calbe, wie hier bei Doppstadt, bleibt die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern auch in der Zukunft hoch.

Calbe - Als es am Dienstagabend um die Ansiedlung von Intel und den damit verbundenen Chancen für die Saalestadt ging, trug Bürgermeister Sven Hause jede Menge statistische Zahlen vor.

1771 Einwohner pendeln dabei täglich aus der Stadt zur Arbeit. Gleichzeitig kommen täglich 1866 Menschen, die in Calbe einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz besitzen. Damit pendeln knapp 100 Menschen mehr in die Stadt zur Arbeit als auspendeln. Gegenüber den statistischen Daten von 2016 hat sich die Zahl der Einpendler deutlich um über 220 Personen erhöht.

„Im Salzlandkreis weisen außer Calbe nur die Städte Aschersleben, Bernburg und Seeland einen positiven Pendlersaldo auf“, sagte der Bürgermeister am Dienstagabend. Insgesamt leben in Calbe 2 715 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, was einen Bevölkerungsanteil von rund 32 Prozent ausmache, schilderte er weiter. In der Zukunft könnte dieser Anteil aber deutlich sinken. Denn 902 der aktuell sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort Calbe sind 55 Jahre und älter, kennt der Bürgermeister die Daten aus dem Arbeitsmarkt. In den kommenden Jahren werde viele Menschen in der Stadt das Ende ihres Erwerbslebens erreichen und sich in die Rente verabschieden. Damit wächst in der Stadt der Anteil der Bevölkerung, die nicht mehr erwerbstätig ist. Das Problem beschäftigt die Kommune bereits seit vielen Jahren. Bereits jetzt hat Calbe eine der ältesten Bevölkerungen vergleichbarer Kleinstädte.

Calbe braucht junge Familien

Dabei braucht die Kommune dringend junge Familien, um auch in Zukunft die Kindertagesstätten und Schulen gut auslasten zu können. Schon deshalb muss die Saalestadt in den kommenden Jahren attraktiver für junge Menschen werden.

Die Saalestadt ist deshalb auch gerade dabei sich ein modernes Glasfasernetz in die Straßen und die Haushalte legen zu lassen. So soll in Zukunft niemand auf eine verlässliche Breitbandanbindung verzichten müssen. Daneben holt die Stadt mit Wohnbauflächen für den individuellen Wohnungsbau auf und hat jetzt erst ein neues Wohngebiet am Stadtrand genehmigt bekommen. Mehr als 50 individuell geplante Wohnhäuser können hier in den kommenden Jahren entstehen.

Daneben will die kommunale Calbenser Wohnungsbaugesellschaft in der Zukunft ebenso in den Wohnungsbestand investieren und den Gebäudebestand erneuern und verjüngen. Moderne Wohnformen mit offenen Wohnbereichen sollen dabei mit unterschiedlicher Größe für Familien oder Singles entstehen und junge Menschen in die Stadt locken.

Auch Unternehmen würden profitieren

Dabei ist das Angebot sicherlich nicht nur auf die Intel-Ansiedlung in Magdeburg zugeschnitten. Denn auch die Unternehmen in der Stadt brauchen auch in den kommenden Jahren noch weiter Personal.

In den vier Gewerbegebieten mit einer Gesamtfläche von mehr als 25 Hektar suchen viele Unternehmen jetzt bereits Fachkräfte für die Zukunft. Auch sie würden davon profitieren, wenn sich die Saalestadt als moderner Wohnstandort demnächst profilieren kann und als Wohnstandort begehrter wird.

Schon jetzt kann die Stadt mit vielen Faktoren bei jungen Leuten punkten. So gibt es moderne und große Sportstätten an der Saale. Die Kleinstadt hat zudem ein nagelneues Freibad und eine ausgezeichnete Lage an der Saale, die viele Einwohner lieben.

Calbe gut erreichbar

Punkten kann Calbe auch bei der Mobilität. Denn über die Autobahn oder mit der Bahn ist die Stadt sehr gut erreichbar. Nachteilig wirkt sich bislang auf Besucher vor allem die marode Infrastruktur aus. Alte und defekte Straßen bestimmen das Bild und hinterlassen meist einen negativen Eindruck bei den Gästen. Zumindest stellen dies Unternehmen fest, die im Beherbergungsgewerbe tätig sind.

Auch hier will Calbe in den nächsten Jahren vorwärts kommen und sich dem lange vernachlässigten Straßenausbau widmen. Schon im kommenden Jahr soll die Große Angergasse endlich grundhaft ausgebaut werden.

Ebenso soll sich in den Ortsdurchfahrten in den kommenden Jahren einiges tun und erneut werden. Zunächst wird hier die Barbyer und die Salzer Straße gemacht, plant die Landesstraßenbaubehörde. Besonders die Salzer Straße macht hier ebenso keinen schönen Eindruck auf Fremde. Auch hier zeigt sich das Bild einer total verschlissenen Straße, die der Besucher so kaum in einer Stadt erwartet.