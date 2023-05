Im vergangenen Jahr hielten die Rettungsdienste im Salzlandkreis in 82,95 Prozent ihrer Einsätze die gesetzlich geregelten Zeitfristen ein. Beim Notarzt waren es 96,81 Prozent. Woran liegt es, dass die Retter nicht immer pünktlich sein können?

Matthias Boxhorn, Rettungsdienstleiter der Johanniter in Magdeburg, während seines Besuches bei Ambulanz Mobile in Schönebeck. Stefan Demps

Schönebeck/Staßfurt - „Da kann der Landkreis nichts dafür“, verdeutlicht Matthias Boxhorn. Der Rettungsdienstleiter der Johanniter in Magdeburg sieht bei der Krankenhausabdeckung eher das Problem. Der Johanniter Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz ist einer von fünf Rettungsdiensten, die im Salzlandkreis die Einsätze bestreiten. Für Boxhorn ist die Größe eines Landkreises dabei nicht entscheidend, was die Einhaltung der Rettungsfristen angeht, vielmehr sei es ein strukturelles Problem. „In der Stadt ist es weniger ein Problem“, weiß er. Aber gerade im regionalen Bereich können die einzelnen Rettungsdienste an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen, fügt Boxhorn hinzu.