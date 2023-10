Die Bauarbeiten an der Prager Straße dauern nun schon einige Monate an. Klar ist nun, dass das Ziel einer Wiese nicht in diesem Jahr erfüllt wird. Doch im neuen Jahr soll es soweit sein.

Schönebeck - Die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) macht den Anwohnern rings um die Prager Straße Hoffnung. „Der Plan, eine Wiese dort entstehen zu lassen, wird weiter verfolgt“, sagt Johannes Höber, der bei der WBG für die Wohnungsbausanierung zuständig ist. Derzeit seien die Stadtwerke Schönebeck mit der Umverlegung der Rohre beschäftigt. Die Arbeiten sollen wohl im November abgeschlossen sein. Dann wird die WBG übernehmen, fügt Johannes Höber hinzu.

„Spätestens im neuen Jahr wird dann der Abriss des Kollektorgangs abgeschlossen sein“, erklärt er. Erst, wenn dieser weg sei, kann dann endlich die Wiese entstehen, die weiterhin das Ziel sei. Auch untermauert der WBG-Mitarbeiter, dass weiterhin die Aufstellung von Spielgeräte geplant ist. Allerdings kann das alles erst umgesetzt beziehungsweise begonnen werden, wenn die Rohre umverlegt und der Kollektorgang abgerissen wurde.

Langwierige und dauerhafte Bauarbeiten

In der Prager Straße wird seit einiger Zeit gebaut. Begonnen hatte alles Ende November 2022, als der Wohnblock der Prager Straße 66 bis 70 abgerissen wurde. Mehrere Wochen dauerten die Arbeiten an dem Wohnblock. Damaliges Überbleibsel der Arbeiten ist der erwähnte Kollektorgang. Gemeint ist damit eine Jahrzehnte alte bauliche Besonderheit speziell in den Plattenbau-Siedlungen der ehemaligen DDR. Dicht an dicht liegen hier Verrohrungen und Kabeltrassen der verschiedenen Versorger.

Ohne entsprechende Neu- oder Umverlegung hätte ein Abriss zu damaliger Zeit dafür gesorgt, dass viele Schönebecker Haushalte von der Versorgung abgeschnitten wären.

Entsprechend entschied sich die WBG vorerst den Gang stehen zu lassen. Doch die entstandene Ruine war danach nicht nur der Grund für einige Verärgerung, sondern auch der Ort, wo einige Jugendliche ihre Zeit verbringen wollten. Auch das Aussehen der Baustelle wurde von den Anwohnern kritisiert. Nach Wochen der Abrissarbeiten herrschte Stillstand bis dann vor ein paar Wochen erneut die Bagger an die Arbeit gingen.

Johannes Höber hat Verständnis, dass die Lärm- und Dreckbelästigung für die umliegenden Anwohner unangenehm ist. Gleichzeitig wirbt er für etwas Geduld bis die Arbeiten abgeschlossen sind.