Zens in der Gemeinde Bördeland bekennt sich zur Erweiterung der Biogasanlage

Zens - Der Ortschaftsrat ist am 28. September in der „Grünen Ecke“ in Zens einen weiteren Schritt in Richtung einer größeren Biogasanlage im Dorf gegangen. Einstimmig billigten die Ratsmitglieder die Änderung des Flächennutzungsplans, die eine der Voraussetzungen für den Bau ist.