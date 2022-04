Zenser Künstlerin brennt für das Töpfern

Die Zenserin Bärbel Feldbach töpfert schon seit sie klein ist. Auch wenn der Weg in die Selbstständigkeit nicht so leicht war, ist sie froh, ihn eingeschlagen zu haben.

Zens - „Am meisten Spaß macht mir das Bemalen von meinen getöpferten Sachen. Dann mache ich mir schöne Musik an und kann richtig entspannen“, erzählt Bärbel Feldbach, die in ihrem Atelier in Zens verschiedenste Kunstwerke und Gefäße töpfert. Eine von ihr gestaltete Plastik wird demnächst an verdiente Schönebecker verliehen.