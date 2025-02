Zu Gast auf Geburtsstation Ein Podcast mitten aus dem Kreißsaal von Ameos in Aschersleben

„Salz Land Köpfe“: In der siebten Folge des Podcasts öffnet Orlen Freier den Kreißsaal in Aschersleben. Die stellvertretende Leiterin von Ameos im Salzlandkreis, die vorher die Reha-Klinik in Schönebeck leitete, spricht über Geburten, Stationen und darüber, was von Corona geblieben ist.