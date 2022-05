Tierzucht Züchter stellen Geflügel und Kaninchen in Schwarz bei Calbe aus

Die Calbenser Rassegeflügel- und -kaninchenzüchter haben in Schwarz ihre diesjährigen Jungtiere ausgestellt. 15 Aussteller beteiligten sich an der Ausstellung in der Festscheune in der kleinen Ortschaft Schwarz.