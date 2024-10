Zukunft der Region Mercury schlägt Hauptquartier und neues Zuhause in Schönebeck auf

Ein Zulieferer für Intel suchte die Nähe zur neuen Fabrik des Chipherstellers. Während in Magdeburg alles auf Halten steht, geht es in Schönebeck weiter. Was die Iren an der Elbe alles so vorhaben.