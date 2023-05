Zwei neue Sirenen wurden kürzlich in der Stadt Calbe sowie in der Ortschaft Trabitz installiert. Die Stadt hatte sich erfolgreich bei einem Förderprogramm beworben.

Zwei neue Sirenen zum Schutz der Menschen in Calbe

Zwei neue Sirenen alarmieren nicht nur die Feuerwehr, sondern die Einwohner der Stadt bei Bedarf. Installiert wurden die Sirenen in Trabitz und Calbe.

Calbe - Seit einiger Zeit fördert der Bund den Aufbau von Sirenen. Die vergangenen Naturkatastrophen haben immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist, die Bevölkerung zu informieren und auch zu warnen. Seit verheerenden Hochwassern hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, auch den Ernstfall regelmäßig mit den Bürgern zu üben. So gibt es seit einigen Jahren einen bundesweiten Warntag, der nicht nur die Bürger für das Thema sensibilisieren soll, sondern auch den Leitstellen in der Bundesrepublik zeigen soll, ob die Technik auch so funktioniert wie es geplant war.