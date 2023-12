Welsleben. - Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Welsleben bot eine Vielzahl von Attraktionen, handgefertigten Produkten und festlichen Darbietungen. Einer der Höhepunkte war der Besuch von gleich zwei Weihnachtsmännern. Der Schulhof der Grundschule wurde aber auch zur festlichen Bühne für die Welsleber, die die Besucher mit einem vielfältigen Programm begeisterten. Das Vordach der Aula diente dabei als Tanz- und Showfläche. Aber auch die Kleinen Gäste kamen nicht zu kurz. So waren Büchsenwerfen, der Stand mit Rattenfängern und „Hau den Green“ nur einige Möglichkeiten, sich den Nachmittag zu vertreiben.

Musik und Lichtershow sorgen für staunende Besucher. Julien Kadenbach

Ins Dekofieber konnten die Besucher etwa am Kreativstand von Mella Martini und Marieke Zimmer kommen. Die zwei Welsleber kennen sich aus der Kita und bastelten zuvor in mühevoller Handarbeit allerhand weihnachtliche Dekoartikel. Etwa 30 verschiedene Motive standen zur Auswahl, darunter Windlichter, Kerzenhalter, Tonhäuser, genähte Wichtel und Gänse sowie Holzfiguren gab es zu erwerben. Besonders zeitaufwendig waren dabei die Tonhäuser, die in Handarbeit innerhalb von zwei bis drei Stunden gefertigt und im Inneren mit einer LED Beleuchtung gebastelt wurden. „Aufwendig sind hier die Verzierungen“, berichtet Martini. Auch an anderen Ständen gab es Dekoartikel aus Handarbeit, dabei kamen die Besucher und Standbetreiber nicht nur aus Welsleben selbst.

Auto statt Kutsche

Die Höhepunkte lieferten die Auftritte der Musikschule Fröhlich, die Weihnachtslieder mit Gesang, begleitet von einem Akkordeon, zum Besten gab. Die Grundschüler selbst verzauberten die Besucher mit Gedichten und weihnachtlichem Gesang. Die Kita präsentierte eine beeindruckende Darbietung für die Zuschauer. Am späten Nachmittag sorgte der Weihnachtsmann höchstpersönlich für strahlende Kinderaugen. Mit einem amerikanischen Auto fuhr er auf den Schulhof vor und unterstützte den zweiten Weihnachtsmann bei der Verteilung von Geschenken an die kleinen Besucher. Auch ein Weihnachtself durfte als persönlicher Assistent natürlich nicht fehlen. Die Kinder hatten dabei auch die Gelegenheit, ihre Gedichte vorzutragen, sich fotografieren zu lassen und sogar auf dem Schoß der Weihnachtsmänner Platz zu nehmen.

Einen besonderen Dank spricht Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Korn (Bürgerinitiative Welsleben) der Fleischerei Achterberg und Fleischerei PGH aus Schönebeck sowie der Firma Nato und Bäckerei Schwarz aus. Denn diese spendeten Schmorwürste, Bouletten, Glühwein und Brötchen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken kamen an diesem Tag dem Gemeindesaal in Welsleben zugute, der derzeit saniert wird. „Davon können wir neues Inventar, zum Beispiel neue Stühle, kaufen“, berichtet Korn. Natürlich ist man auch den anderen Unterstützern wie der Feuerwehr, der Kita und Grundschule sowie den Vereinen für ihre Hilfe dankbar.

Privatpersonen unterstützen dabei nicht nur mit beim Auf- und Abbau, sondern auch zwei Welsleber Familien stellten dem Weihnachtsmarkt menschengroße und weihnachtliche LED-Figuren zur Verfügung. Die sonst dekorativen Figuren, welche eigentlich die Vorgärten der Eigenheime schmückten, sorgten auf dem Weihnachtsmarkt für eine kleine Welsleber Lichterwelt.