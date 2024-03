Die Frage, wie in Zukunft bei der Kita am Gänsewinkel geparkt werden kann, treibt drei Interessengruppen an. Eine dauerhafte Lösung gibt es noch nicht.

Felgeleben. - Gegen 19.45 Uhr, nach knapp 100 Minuten Bürgerversammlung in Felgeleben, als eine Anwohnerin eine Grundsatzfrage stellt: „Wieso reden wir darüber? Was ist die Ursache für die Einbahnstraße?“, will sie wissen. Es geht um die kurzfristig von der Stadt angedachten Lösung zur Parkplatzproblematik, die rund um die Kita „Gänsewinkel“ entstanden war. Über 20 Jahre habe es so gut wie niemanden interessiert und nun auf einmal werden Maßnahmen ergriffen, fügt sie hinzu.