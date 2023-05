Die Schiedsstelle in Burg bei Magdeburg ist ein Rettungsanker für vielerlei Streitfälle. Nun wird sie nur noch von einer Person betrieben. So arbeitet der Streitschlichter.

Karl-Heinz Summa in der Burger Schiedsstelle in der Alten Kaserne 2.

Burg - Mit der Neufassung des Schiedsgesetzes in Sachsen-Anhalt wird die Anlaufstelle in Burg bei Magdeburg – wie in anderen Kommunen auch – nur noch von einer Person geführt. Wie hat sich die Arbeit dadurch verändert? Dazu ein Interview mit dem Leiter der Burger Einrichtung, Karl-Heinz Summa.