Barby. - „Das heutige Foto zeigt die Ansicht auf das ehemalige Maizena Werk in Barby. Erbaut wurden die Maizena-Werke 1922 bis 1924. Zu sehen sind die Betonsilos, in welchen der per Schiff oder Bahn angelieferte Mais gelagert wurde. Im Jahr 1969 fand die Umbenennung in VEB Maisan-Werke statt. 1992/93 erfolgte die Stilllegung des Betriebes.“ Dies brachte Sabine Adler aus Schönebeck genau auf den Punkt.

Unsere Leserin Marion Wille ergänzt: „Hergestellt wurden unter anderem Maisstärke und Traubenzucker. Heute heißt die Firma Cargill.“

Der Stadthafen heute. Die Anlage wird nur noch vom Wasser- und Schifffahrtsamt genutzt. tli

Auch der Schönebecker Gerhard Wolter ist im Bilde: „Im Hafenbecken liegen Frachtkähne zur Beladung und Entladung von Gütern wie Mais, Kohle und den Produkten Maisstärke und Traubenzucker der Maizena.“ Was nur bedingt richtig ist, da es sich um den Stadthafen handelt. Rohstoffe für die Maizena wurden per Elevator im Maizena-Hafen gelöscht, der auf dem Rätselbild nicht zu sehen ist. Der Elevator war ein mechanischer Stetigförderer zur Senkrechtförderung, der auf dem Gemälde im Mittelgrund rechts zu erkennen ist. Der Mais wurde vom Hafen in die Höhe der Silooberkante befördert. „Die Verladung wurde mit Dampfkränen durchgeführt sowie das Rangieren der Reichsbahnwaggons mit Dampflokomotiven“, schreibt Gerhard Wolter. Er macht darauf aufmerksam, dass Frachtkähne zur damaligen Zeit keinen eigenen Antrieb hatten. Sie wurden von Dampfschleppern im Verband gezogen und dann „kunstvoll“ in den Hafen bugsiert. „Im Hintergrund sind die 32 Meter hohen Betonsilos zu sehen“, so Gerhard Wolter weiter.

Hans-Jürgen Schnee kann sich noch erinnern, wie Mitte der 1990er Jahre der Barbyer Stadthafen in Betrieb war. Hier wurde Kies auf Binnenschiffe verladen. „Sogar die Bauvorhaben am Potsdamer Platz in Berlin wurden mit Barbyer Kies verwirklicht. Der größte Teil wurde aber mit Güterzügen vom Barbyer Bahnhof nach Berlin gebracht.“

Verladen von Zuckerrüben

Armin Wellnitz wusste Bescheid, weil er selbst als ehemaliger Maizena-Kollege auf dem Weg zur Arbeit von 1959 bis 1974 oft am Stadthafen vorbei radelte. „Meine Mutter hat im Lager des Karl-Liebknecht-Werkes gearbeitet. Das war da gleich in der Nähe“, erzählt der Wahl-Schönebecker. Nach seiner Erinnerung wurden im Stadthafen damals besonders viele Zuckerrüben auf Kähne verladen.

Helgard und Gerhard Brabant inspirierte das Volksstimme-Rätselfoto dazu, ein Bild von der Wand zu nehmen. „Das haben wir bei einer Haushaltsauflösung unserer Nachbarn geschenkt bekommen“, erzählt Brabant. Der Bäckermeister wohnt gegenüber dem „Rautenkranz“ und des ehemaligen Lebensmittelladens „Böse“. Hier wohnten die Lehrer und Brüder Heinz und Gerhard Böse, die ziemlich bekannt in Barbyer Schulen waren.

Gerhard unterrichtete Mathematik, malte aber in seiner Freizeit ein bisschen. Aber warum brachte er ausgerechnet ein wenig romantisches Industriemotiv zu Papier? „Da war wohl mehr der Schleppkahn gemeint“, weiß Brabant, „denn seine Schwiegereltern waren Schiffer.“ Am Bug des Schleppkahns steht „Marie“, der im Auftrag der Deutschen Maizenagesellschaft unterwegs war. Bemerkenswert ist, dass die Rückseite des Bildes mit einer „Barbyer Zeitung“ von 1905 abgedichtet ist. Sicherlich stammt der Rahmen aus dieser Zeit. Das Aquarell ist allerdings deutlich jünger, so etwa vom Ende der 1920er Jahre.

Der 77-jährige Bäckermeister erinnert sich noch an Geschichten seines Großvaters Otto, der gerne zur „Hafenschenke“ stiefelte. Sie befand sich nur einen Bierflaschenwurf vom Hafenbecken entfernt. Wirtin war damals Martha Stude, die später die Kneipe in der Goethe-/Schloßstraße betrieb.

Gewonnen hat Gerhard Wolter, der sich einen Biber-Gutschein in der Schönebecker Redaktion, Wilhelm-Hellge-Straße 71, abholen kann. Bitte telefonisch anmelden (03928) 486819.