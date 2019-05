Helene Fischer in Staßfurt! Natürlich nicht im Original. Aber Sandy Landgrabe aus Bernburg doubelte den Schlagerstar hervorragend. Die Kirschblüte hatte sich derweil mal wieder „vorgedrängelt“, aber dafür sprangen die Kastanienbäume am Stadtsee ein, um dem Fest noch die passende Frühlingsnote zu verleihen. Foto: Falk Rockmann

Bestes Feierwetter, zahlreiche Ausflugsangebote zum 1. Mai: Vom Kirschblütenfest in Staßfurt bis zum Skatturnier in Warmsdorf.

Staßfurt/Güsten l Der Besuchermagnet am Mai-Feiertag war natürlich das 6. Kirschblüten- und Frühlingsfest. Rund 60 Händler und Gastronomen, Firmen und Vereine, Einrichtungen und Parteien waren der Einladung des einheimischen Gewerbevereins nach Staßfurt gefolgt und säumten mit ihren Ständen das Ufer des schmucken Stadtsees.

So bunt wie der Anblick des Familienfests, so unterhaltsam auch die Künstler auf der Bühne. Ob Platzkonzert des JBO oder Auftritt der Egelner Tänzerinnen. Sie alle konnten sich des Beifalls der dankbaren Zuschauer ebenso sicher sein, wie der Profi der Unterhaltungskunst Entertainer Trompeti, in der Salzstadt längst kein Unbekannter mehr. Mit Sandy Landgrabe feierte zudem ein Helene-Fischer-Double aus Bernburg Premiere beim Kirschblütenfest.

Aber auch in Dörfern wie Atzendorf und Neundorf engagierten sich Menschen, um den 1. Mai in geselligen Runden zu feiern.

Bilder Mit 28 Musikern und einem einstündigen Platzkonzert füllte das Jugendblasorchester Staßfurt unter Leitung von Peter Roskoden schnell die...



Neben „Fressbuden“ und Bierwagen nutzten auch Firmen und Vereine, Parteien und Einrichtungen die Gelegenheit zur Präsentation. So konnten sich auch ...



Da waren sie wieder, die süßen Staßfurter Kirschblüten passend zum Frühlingsfest am Stadtsee, hier präsentiert von der freundlichen...



Zur Wanderung rund um den Ochsenberg ging‘s mit dem TSV Neundorf. Eine schöne Tradition, bei der man anschließend auf dem Sportplatz noch...



Das Hexenfeuer in Amesdorf war sehr gut besucht, die Stumpen der gefällten Pappeln wurden gern als Sitzgelegenheit genutzt. Foto: Falk Rockmann



Nach Eingliederung der Förderstedter Teilnehmer ging‘s zügig weiter bei der ZLG-Radtour. Die ehemalige B 71 wurde überquert und in Richtung...



Vor dem Skatturnier in Warmsdorf übernahm Peter Weiß Auslosung und Ansage für die gastgebende Wirtin Silke von Kalnassy-Klindt, die wohl noch etwas...



Stark vertreten: Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Staßfurt. Auch mit Bracelets (Armbändern) warben sie um weitere...



Der TSV Neundorf beispielsweise ludt zur acht Kilometer langen Runde um den Ochsenberg ein. Anschließend erwartete die Teilnehmer wieder ein buntes Kulturprogramm, gestaltet von Sportlern wie Männerchor, Feuerwehr und Schützengilde des Ortes.

In Atzendorf startete die ZLG ihr traditionelles Breitensportereignis, der Radwanderung in den Frühling. In diesem Jahr führte die Rundfahrt nach Staßfurt zum Fahrzeugmuseum. 40 Pedalritter führte die Rundfahrt mit Rast im Kaligarten weiter zum Löderburger See und von da nach Atzendorf zurück. Bei einer kürzeren Seniorenstrecke vergaßen die Teilnehmer nicht, Kathleen Behring vom Hof der klugen Tiere mit einem Liedchen zum Geburtstag zu gratulieren. Schließlich wurde der Tag auf dem ZLG-Sportplatz bei Würstchen vom Grill und kühlem „Blonden“ ausgewertet.

Und auch an der Wipper genossen die Menschen das herrliche Frühlingswetter. Das Hexenfeuer in Amesdorf stand bis vergangenen Sonnabend noch auf der Kippe wegen der Waldbrandgefahr. Doch dann kam der erlösende Regen, und damit wurde die Waldbrandgefahr im Salzlandkreis auf Stufe 2 heruntergesetzt. Es wäre auch zu schade um die Mühen des Dorfgemeinschaftsvereins Amesdorf-Warmsdorf gewesen. Die Mitglieder hatten in Arbeitseinsätzen den Festplatz auf Vordermann gebracht, den Tennisplatz freigelegt. Zuvor ließ die Stadt noch acht Riesenpappeln fällen, deren Alter erreicht war und abreißende Äste drohten, zur Gefahr zu werden. Das traditionelle Hexenfeuer war nun der Frühjahrshöhepunkt im Veranstaltungskalender. Am 27. August sieht man sich hier beim wichtigsten Sommertermin des Ortes und der Rasentreckerpiloten wieder, dem Wippercup-Rennen.

16 Teilnehmer folgten der Einladung zum traditionellen 1.-Mai-Skatturnier in die Landgaststätte von Kalnassy nach Warmsdorf. Hier konnten sich am Ende über die Siegerprämie freuen: Detlef Klein aus Egeln, Siegfried Jakubitz aus Bernburg, sowie Gerd Wiedemann aus Staßfurt.