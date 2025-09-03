Am Sonnabend wird auf dem Sportplatz „Am Großen Holz“ in Unseburg wieder das Wasserfest gefeiert. Ein Programm gibt es für den ganzen Tag. Bis in den späten Abend.

Auf dem Sportplatz waren 2024 insgesamt 125 Fahrzeuge zu bestaunen. Mick Knittel aus Magdeburg war mit einem 36 Jahre alten VW-Passat 35i von Magdeburg angereist.

Unseburg - Seit 2011 wird in Unseburg in jedem Jahr immer Anfang September das Wasserfest gefeiert. „Darauf sind wir gekommen, weil das Dorf vom Wasser umgeben ist“, sagte Peter Fries (CDU), der Bürgermeister der Gemeinde Bördeaue, zu der Unseburg gehört, unter Hinweis auf die Bode und die Mühlenbode.