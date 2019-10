Maria John aus Staßfurt wird 100 Jahre alt.

Staßfurt l Sie ist stolz auf ihre zwei Kinder, vier Enkelkinder, 6 Urenkel und zwei Ururenkel sagt Maria John, die am Donnerstag im Altenpflegezentrum St. Johannes in Staßfurt ihren 100. Geburtstag feierte. Der Trubel, den ein Geburtstag in so einem hohen Alter mit sich bringt, ist ihr fast unangenehm, die Freude über ihre Geburtstagsgäste dafür umso größer. Der Familienzusammenhalt, die Herzlichkeit untereinander macht sie glücklich.

Gleich am Donnerstagvormittag sind ihre Kinder Christa Stäbe und Wolfgang John sowie ihre Enkel Sylvia Stephan, die alle in Staßfurt wohnen, und Anke Linde, die aus der Schweiz angereist ist, gekommen, um ihr zu gratulieren. Bürgermeister Sven Wagner überbrachte Grüße und eine Urkunde, der Bundespräsident meldete sich per Post und ein Vertreter des Landkreises überbrachte Grüße vom Ministerpräsidenten unseres Bundeslandes und vom Landrat und auch die Leitung des Pflegezentrums war natürlich in der illustren Runde der Gratulanten dabei.

Vertrieben aus dem Sudetenland

Nach dem 2. Weltkrieg, plauderte Maria John aus der Vergangenheit, kam sie als Vertriebene aus dem Sudetenland in die Region. Sie erinnerte sich daran, dass es eine schwere Zeit war, denn willkommen waren damals die Vertriebenen nicht. Es dauerte einige Zeit, bis die Wunden der Vertreibung ein wenig geheilt waren, um hier Fuß zu fassen. Dazu beigetragen hat auf jeden Fall ihre Arbeit als Krankenschwester im heimischen Krankenhaus. Zum Geburtstag erwartete sie auch eine ehemalige Kollegin von einst, mit der sie gemeinsam schöne Erinnerungen an ein gutes, gemeinsames Arbeiten verbindet. „Wir haben wie eine Familie zusammengestanden und uns gegenseitig geholfen, damit es den Patienten und uns gut geht“, erfährt man.

Noch bis Ende vorigen Jahres lebte Maria John in ihrer eigenen Wohnung, aber gerade in der Nacht wurde es zunehmend schwieriger und die Angst, es könnte etwas Gesundheitliches passieren, ließ sie in das Altenpflegezentrum ziehen. Sie und ihre Kinder sind froh darüber, dass auch dieser wichtige Umzug gemeinsam mit der Einrichtung gut gemeistert werden konnte.

Glück hat auch viel mit innerer Zufriedenheit zu tun, heißt es. Diese Zufriedenheit ist Maria John anzusehen, das Glück mit ihrer Familie gemeinsam diesen seltenen Geburtstag zu feiern. Es ist zu wünschen, dass dieses Glück noch weitere Lebensjahre eine Person begleite, die in ihrer bescheidenen Art und Weise auch ein Glück für ihre Familie und andere Menschen bedeutet.