14 Feuerwehren aus Salzland bereit für Einsatz in Sächsischer Schweiz

Schönebeck/Staßfurt (vs) - Mit einem Großaufgebot wollen Feuerwehren aus dem Salzlandkreis bei der Bekämpfung der heftigen Waldbrände in der Sächsischen Schweiz helfen. Nach Kreisangaben könnten die Einsatzkräfte am heutigen Montagmorgen starten.

14 Feuerwehren wollen in Sachsen bei den seit Wochen wütenden Bränden mit Löschtrupps und Technik unterstützen. Es sind laut Kreis die Freiwilligen Feuerwehren aus Schönebeck-Felgenleben, Elbenau, Biere, Calbe, Schwarz, Hecklingen, Giersleben, Alsleben, Staßfurt, Könnern, Egeln, Unseburg, Nienburg und Aschersleben.

Die Feuerwehren wollen damit einem Nationalen Hilfeersuchen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophen folgen, das Samstagnachmittag über das Landesverwaltungsamt beim Salzlandkreises eingegangen sei, teilte der Kreis mit. Demnach sei Unterstützung von bis zu einer Woche notwendig.

Genutzt werden sollen u.a. die faltbaren Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 36.000 Litern, die der Salzlandkreis im vergangenen Jahr zur Waldbrandbekämpfung angeschafft hatte.

In der Sächsischen Schweiz brennt seit fast zwei Wochen Wald, viele Einsatzkräfte befinden sich nach örtlichen Medienberichten am Limit.

In Zusammenarbeit mit den Stadt- und Gemeindewehrleitern sowie Kreisbrandmeister Hans-Ulrich Robitzsch hatte der Kreis sofort geprüft, welche Feuerwehren in Sachsen unterstützen könnten. Sonntagvormittag sei die Meldung mit den zur Verfügung stehenden Einsatzkräften nach den Rückmeldungen der einzelnen Ortswehren wie gewünscht abgegeben worden. „Die Kommunikation und Organisation hat hervorragend funktioniert“, lobte Fachdienstleiterin Martina Lorenz. Ob die Einsatzkräfte tatsächlich gebraucht würden, sei noch offen.

Landrat Markus Bauer (SPD) dankte den Feuerwehrleuten bereits jetzt für ihre Einsatzbereitschaft. „Aufgrund der Trockenheit und der vielen Einsätze derzeit im Salzlandkreis ist es umso bemerkenswerter, dass so viele Kameraden sofort zu Stelle sind, um in Sachsen zu helfen. Sie leisten damit Außergewöhnliches, zumal in ihrer Freizeit. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig die Kameradinnen und Kameraden für die Gesellschaft sind.“

Kommt es zum Einsatz, wäre es die zweite Hilfsaktion von Wheren aus dem Salzland. Bereits vor einigen Wochen hatten Feuerwehren aus dem Kreis Kameraden bei Potsdam in Brandenburg bei der Waldbrandbekämpfung unterstützt.