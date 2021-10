14-Jähriger bedroht in Güsten wegen Fußbällen zwei Kinder mit Messer

Ein Jugendlicher bedrohte am Donnerstagabend an der Sporthalle in Güsten zwei Kinder mit einem Messer, weil er zwei Fußbälle von ihnen haben wollte. Ein Großeinsatz von Feuerwehr und DRK in unmittelbarer Nähe am Rathaus hatte mit dem Vorfall nichts zu tun.

Güsten - Wegen eines versuchten Raubes wurde die Polizei Donnerstagabend nach Güsten gerufen. Ein 14-Jähriger wollte zwei Kinder mit einem Messer dazu bringen, ihm ihre Bälle rauszurücken. Die beiden Kinder im Alter von zehn und elf Jahren hatten hinter der Sporthalle gespielt, als sich ihnen der 14-Jährige näherte. Er forderte sie vergeblich auf, ihm ihre Bälle zu geben. Stattdessen liefen sie über den Spielplatz nach Hause.

Der Jugendliche folgte ihnen. Die Kinder riefen in der Zwischenzeit ihrer Eltern an. Hierdurch konnte der 14-Jährige kurze Zeit später gestellt werden. Das Messer wurde ihm abgenommen und der Polizei übergeben, die gerade eintraf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei führte mit dem Jugendlichen eine sogenannte Gefährderansprache und übergab ihn an seine Eltern.

Übung: Massenanfall von Verletzten am Rathaus

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und des DRK in unmittelbarer Nähe hatte mit diesem Vorfall nichts zu tun. Die Kameraden und Helfer übten am Rathaus Güsten im Rahmen eines Dienstabends mit Drehleiter und DRK-Zelt einen Massenanfall von Verletzten.

Eine Übung "Massenanfall von Verletzten" von Feuerwehr und DRK fand fast zeitgleich am Rathaus statt. Lars Kunze