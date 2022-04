Landleben 19 Orte zeigen einer Jury, was das Leben in ihren Dörfern so liebenswert macht

19 Dörfer des Salzlandkreises wollen es wissen. Sie nehmen selbstbewusst am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil, zeigen, was sie lebens- und liebenswert macht. Und sie haben was zu bieten. So viel, dass die Jury sportliche Zeitpläne abzuarbeiten hat.