Die alte Kita in Förderstedt ist Geschichte. Blitzschnell ging der Abriss.

Förderstedt l Wenn die Zeit drängt, kann alles auf einmal ganz schnell gehen. Ende Juli hatte die Stadt Staßfurt erst darüber informiert, dass die Kita in Förderstedt nicht saniert, sondern abgerissen und neugebaut werden muss. Fußgänger, die in dieser Woche in der kleinen Anliegerstraße „Hinter der Achte“ entlangspazieren, sehen nun, dass sie nichts mehr sehen. Außer einen Bauzaun, ein Schild und eine riesige Baugrube. Die Kita Förderstedt wurde im Eilverfahren abgerissen, selbst Bauschutt ist keiner mehr zu sehen. „Der Abriss wurde am 5. August beendet“, informiert Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD).

Auch die weitere Vorgehensweise ist schon zeitlich gesehen erstaunlich konkret festgezurrt. Ende August werden Bauwasseranschlüsse hergestellt. Das heißt: Die Baustelle für den Neubau wird vorbereitet. In der letzten Augustwoche geht die Stadt mit ihren Neubauplanungen in die Ausschreibung. Baufirmen dürfen sich ab dann dafür empfehlen, den Neubau herzurichten. „Dazu erfolgt die Einreichung der Bauantragsunterlagen beim Bauordnungsamt des Salzlandkreises mit dem Ziel, bis Ende September eine Teilbaugenehmigung für die Gründung zu erhalten“, erklärt Sven Wagner. Dann wird also auch klar sein, wieviel der Neubau kosten wird. Mit 750.000 Euro wird der Neubau über das Stark V-Programm gefördert. Fördermittel, die nur für die Sanierung beantragt wurden, können dabei auch für den Neubau verwendet werden. Möglicherweise kommt aber nun ein höherer Eigenanteil auf die Stadt zu. Bisher lag dieser bei einer Sanierung bei knapp einer Million Euro.

Baustart Ende 2019

Bevor der Neubau beginnt, wird auch der Stadtrat gefragt, ob dieser einverstanden ist mit dem Neubau. Bei der Sitzung am 21. November soll das Gremium darüber befinden. „Frühestmöglicher Baubeginn ist der 13. Dezember“, so Wagner. „Die komplette Baugenehmigung wird Ende des Jahres erwartet.“

Dann hat die Stadt noch ein gutes Jahr Zeit, um den Neubau abzuschließen. Denn spätestens Ende Dezember 2020 muss die Baumaßnahme beendet sein. Das ist die Bedingung für die Fördermittel, die die Stadt vom Land Sachsen-Anhalt bekommt.