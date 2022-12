4. Nikolauszirkus in Staßfurt voller Erfolg

Probst hat einen Namen in der Zirkuswelt. Den will Jessika Probst-Petrache erhalten. Mit dem Staßfurter Nikolauszirkus ist sie aber auf dem besten Weg.

Staßfurt - Verheißungsvoll beginnt bereits der Kartenvorverkauf in diesem Jahr. Ganz anders als während der Corona-Zeit. Die ersten Vorstellungen am 2. Adventswochenende lassen Jessika Petrache-Probst hoffnungsvoll auf die Woche bis zum 11. Dezember blicken, in der der 4. Nikolauszirkus in Staßfurt spielt.