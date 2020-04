Weg ist der Mast, der Jahrezente auf der oberen Wilkenbreite in Hecklingen zu sehen war. Foto: Rene Kiel

Nach mehr als 35 Jahren ist in Hecklingen der Mast der ehemaligen Gemeinschaftsantennenanlage abgebaut worden.

Hecklingen (rki) l Nach mehr als 35 Jahren ist auf der oberen Wilkenbreite in Hecklingen der Mast der ehemaligen Gemeinschaftsantennenanlage abgebaut worden. „Er war nicht mehr im allerbesten Zustand“, sagte der Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Uwe Epperlein (WGH), am Montag der Staßfurter Volksstimme. Davon sind nur ein kleines Häuschen und zwei Satelitenschüsseln übrig geblieben.

Mit dem Rückbau ging ein Wunsch der Anwohner des angrenzenden Wohngebietes in Erfüllung. Sie hatten Angst, dass spielende Kinder den Mast erklimmen und dann zu Schaden kommen. Die Gemeinschaftsantenne war am Ende der DDR auf dem höchsten Punkt geschaffen worden, um den Fernsehempfang in der Stadt zu verbessern. Letzterer war durch die Tallage Hecklingens nicht überall gut. Im Zuge dieser Aktion wurden damals alle Häuser des Ortes verkabelt.