Abfallkalender für Salzlandkreis soll ausliegen

Kleiner Ratgeber, große Bedenken: Der Abfallkalender wird nicht mehr an alle Haushalte verschickt. Das kann manch Salzländer nicht ganz nachvollziehen.

Der Abfallkalender in gedruckter Form, wie diese 2022er Ausgabe, wird es so auf Dauer nicht mehr geben.

Schönebeck/Staßfurt - Wer auf die Website des Kreiswirtschaftsbetriebes klickt, wird direkt von einer deutlichen Meldung empfangen: „Auslage Abfallratgeber 2023 in den Bürgerbüros erst ab 5.12.2022!“ Die Ankündigung, dass die gedruckte Version „künftig“ nicht mehr in alle Briefkästen wandert, hatte für Irritationen gesorgt. Und manch einen Salzländer verstimmt, der bei „künftig“ an „sofort“ gedacht hatte und losmarschiert war, um sich solch ein Heftchen zu besorgen. Und noch immer sind die Bedenken nicht ausgeräumt.