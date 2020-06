Die Straße zwischen Hecklingen und Groß Börnecke wird voraussichtlich noch in diesem Jahr saniert.

Groß Börnecke l Seit langer Zeit geht es für Autofahrer kurz vor der Ortslage Groß Börnecke hoch und wieder runter. Eine Bahn mehrerer Dellen zieht sich über den Asphalt. Vor neun Jahren kam es dort zu einer Senkung der Straße. Im Acker daneben taten sich mehrere Löcher auf. Die Gründe liegen im Altbergbau. Jetzt wurden weitere Weichen gestellt, damit die Fahrbahn saniert werden kann.

Landkreis investiert

Der Betriebsleiter des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises (KWB) Ralf Felgenträger teilte auf Anfrage der Volksstimme mit, dass Fördermittel zum Ausbau der Strecke in Aussicht stehen. Der Kreistag habe eine dazu nötige weitere Investition einstimmig beschlossen, so Felgenträger. Dazu, wann gebaut wird und wie lange, konnte er noch keine genauen Zeiten nennen. „Wir wollen dieses Jahr anfangen und werden dieses Jahr aber nicht fertig“, sagte Felgenträger. Demnach bleibt gegenwärtig offen, ab wann sich Autofahrer in diesem Jahr auf eine Sperrung der Fahrbahn ins benachbarte Hecklingen einstellen müssen. Denn zu einer solchen wird es kommen, wenn die Baustelle eröffnet wird. Felgenträger sprach von einer „großen Maßnahme.“

„Der Kreistag hat beschlossen, dass wir sanieren. Wir fangen nicht an, bevor die Investitionsbank nicht den Fördermittelbescheid rausrückt“, informiert Felgenträger. Er bezieht sich auf eine Entscheidung, die im Februar fiel.

Entscheidung aus Kreistag

Die Kreistagsmitglieder stimmten über „unabweisbare und aufschiebbare Investitionen für 2020 und Folgejahre“ ab. In einer Liste mit 14 Maßnahmen war die K1306 bei Groß Börnecke aufgeführt. „Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Bergbauschadensbeseitigung im Bereich stillgelegter bergbaulicher Anlagen. Die Verkehrstüchtigkeit der Straße muss wieder hergestellt werden. Die Schadensbeseitigung ist unabweisbar und durch den Fristablauf des Förderprogrammes ist die Umsetzung unaufschiebbar“, teilt die Landkreisverwaltung in einer Vorlage mit.

Das Vorhaben ist mit rund 1,1 Millionen Euro angesetzt, erklärte Felgenträger damals. Ein Großteil des Geldes könne über eine Förderung bezuschusst werden, erklärte er. Der Kreis plane Eigenmittel in Höhe von 40 000 Euro ein.

Beantragt worden sei die Förderung in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Geologie und Bergwesen , sagte der Chef des KWB kürzlich.

Senkung wegen Bergbau

Die Behörde sitzt in Halle. Auf Anfrage wird mitgeteilt, dass das Landesamt nicht direkt involviert ist und die Maßnahme auch nicht finanziert. „Wir sind wenn überhaupt beratend tätig“, teilte eine Mitarbeiterin im Gespräch mit der Volksstimme mit. Sie sprach davon „proaktiv“ tätig zu sein. Man sei auf den Kreis zugegangen und habe die Weichen gestellt, dass der Fördermittelantrag gestellt werden könne, hieß es. Auf die Ursache der Straßensenkung vor neun Jahren angesprochen, bestätigte Dezernentin Susann Stelzner, dass diese auf unterirdische Hohlräume resultierend aus dem Altbergbau in der Region zurückzuführen ist. Löcher, die aufgespürt wurden, seien jetzt verfüllt. Es sei aber nicht auszuschließen, dass weitere kleinere freie Räume weiterhin existieren. „Im Braunkohletiefbau kann es durchaus sein, dass es hängende Brüche gibt“, wurde erklärt. Daher sei es auch nötig, die Straße grundhaft zu sanieren.

Früher wurde im betroffenen Gebiet unter der Erde Braunkohle abgebaut. Dort befanden sich die Tiefbaugruben Eduard und Rosamunde, teilt das Landesamt für Bergbau und Geologie mit.