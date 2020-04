Die SPD/Grünen wollen im Stadtrat über eine Rente für Kameraden der freiwilligen Feuerwehr im Staßdgebiet Staßfurt abstimmen lassen.

Staßfurt l Mit Blick auf den Antrag der CDU-Fraktion, der zu großen Teilen die Funktionsträger mit einer Erhöhung berücksichtigen wolle, sieht Frank Rögner (SPD) den Antrag seiner Fraktion weitergehend. „Die Kameraden in Funktionen tragen zweifelsohne eine enorme Verantwortung. Das möchten wir in keinster Weise in Abrede stellen, die körperlich harte und schwere Arbeit aber machen die ihnen unterstellten Feuerwehrleute und bringen sich hierbei vielfach an die Grenze dessen, was körperlich machbar ist“, so Rögner, selbst Mitglied der Einsatzabteilung in der Freiwilligen Feuerwehr Neundorf.

Nicht an Grundfesten rütteln

Damit begründet die Fraktion SPD/Grüne die Feuerwehrrente, „um im Alter eine tatsächliche, monetäre Sicherheit zu haben, sowie Dankbarkeit zu erfahren für das Geleistete für und von unserer Gesellschaft“.

An den Grundfesten einer freiwiligen Feuerwehr sollte man derweil nicht rütteln. „Ich persönlich kenne niemanden, der aus geldwerten Vorteilen Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr in unserer Stadt ist“, sagt Frank Rögner und ist überzeugt, „dass das alles aus absoluter Überzeugung geschieht und eine elementare charakterliche Grundeignung darstellt.“

Bilder Frank Rögner. Foto: Falk Rockmann



Den Sachantrag will die Fraktion im nächsten Stadtrat einbringen. Der nächste Stadtrat trifft sich laut Sitzungskalender am 25. Juni. Bekanntlich fiel die Sitzung am 22. April der Corona-Situation zum Opfer. Die letzte Stadtratssitzung fand am 20. Februar statt.

Rögner meint, „dass man sich so langsam Gedanken machen müsse, dass das Leben und damit auch der politische Willensprozess weitergeht“.

Feuerwehrrente wird bereits praktiziert

Der Oberbürgermeister soll demnach beauftragt werden, eine Feuerwehrrente für aktive Feuerwehrfrauen und -männer mit einem Versicherer zu prüfen. „Etwaige Leistungsumfänge sollen durch einen Versicherer dem Stadtrat intensiv vorgestellt werden“, heißt es in dem Sachantrag weiter. Dabei soll auch betrachtet werden, was auf die Stadt finanziell zukommen würde.

Auch im Salzlandkreis gibt es bereits Kommunen, die Feuerwehrrenten praktizieren, wie beispielsweise die Verbandsgemeinde Egelner Mulde, die Stadt Hecklingen oder die Stadt Nienburg.

Andere Kommunen würdigen den ehrenamtlichen Einsatz ihrer Feuerwehrkameraden durch die Möglichkeit, Bäder oder kulturelle Einrichtungen kostenlos nutzen zu können, wie in Staßfurt. Hier geben zudem die Stadtwerke und die Wohnungsgenossenschaft Rabatte.

Außerdem arbeitet die Salzstadt mit Anerkennungspauschalen pro Einsatz und Ortsfeuerwehr zur Unterstützung der Kameradschaftspflege.

Nach Bekanntwerden des CDU-Antrags hatte sich zuletzt auch FDP-Fraktionschef Johann Hauser zum Thema geäußert – und gleichzeitig den Stadtratsvorsitzenden Peter Rotter dafür gerügt, dass eine Bürgeranregung zum Thema Würdigung der Feuerwehren offensichtlich in der CDU-Fraktion gelandet war und nicht zuerst im Stadtrat. Nach Hausers Auffassung würden aber letztendlich alle Fraktionen einer finanziellen Anerkennung des Einsatzes der Kameraden positiv gegenüberstehen.

Manfred Böhme hatte den Stein ins Rollen gebracht, als der Staßfurter Bürger forderte, die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren in gleicher Höhe zu entschädigen wie die Stadtratsmitglieder.