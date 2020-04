Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ will in diesem Jahr 6,1 Millionen Euro investieren.

Staßfurt/Egeln/Hecklingen/Güsten l Trotz Krise geht die Arbeit auf den Baustellen weiter. Der Wasser- und Abwasserzweckverband WAZV „Bode-Wipper“ plant in 2020 über das ganze Jahr verteilt 25 Baumaßnahmen in seinem Gebiet. Der aktuelle Wirtschaftsplan wurde im März genehmigt und kann, soweit die Baufirmen wie aktuell weiterarbeiten können, umgesetzt werden. Bei einigen Baumaßnahmen verlegt der Verband Leitungen auch selbst und ist damit unabhängig von Dritten.

Arbeiten sind zum Teil angelaufen

Arbeiten an neuen Kanälen und Trinkwasserleitungen laufen bereits in der Staßfurter Gollnowstraße oder der Karlstraße in Löderburg. Die nächsten Maßnahmen werden zur Zeit vorbereitet. Insgesamt investiert der Verband in diesem Jahr 6,1 Millionen Euro, einschließlich Überhänge aus 2019.

„Den Großteil bildet dabei der Bereich Trinkwasser, mit 2,9 Millionen Euro“, sagt WAZV-Geschäftsführer Andreas Beyer. Außerdem werden Abwasserkanäle im gesamten Verbandsgebiet erneuert. In Sachen Leitungsnetz schließt sich der Verband, wenn möglich, an Straßenbauarbeiten der Gemeinden an („Gemeinschaftsmaßnahme“). Auch das Projekt zur modernen Klärschlammverwertung auf der Verbandskläranlage in Staßfurt wird 2020 weiterverfolgt.

Das Leitungsnetz in Staßfurt ist mit das älteste und längste im ganzen Verbandsgebiet zwischen Etgersleben und Schackenthal, Kroppenstedt und Brumby. „Rund 1,1 Millionen Kubikmeter Trinkwasser fließen pro Jahr durch die Staßfurter Leitungen“, so Beyer.

2020 sollen um die 1500 Meter Trinkwasserleitung in Staßfurt erneuert werden. Für die sieben Baumaßnahmen in der Stadt werden 950 000 Euro ausgegeben.

Baukostenexplosion belastet Kunden

Die Baukostenexplosion trifft auch den Abwasserverband. „Früher haben wir für das gleiche Geld fast 4000 Meter Leitung gelegt bekommen“, erklärt Beyer. Das belaste zum einen die Kunden über Gebühren stärker als zuvor, und zum anderen erhöhe sich die Verschuldung des Verbands.

Für die Investitionen in 2020 muss der WAZV Kredite in Höhe von 2,3 Millionen Euro aufnehmen. Beyer dazu: „Die Kommunalaufsicht hat den Wirtschaftsplan zwar ohne Auflagen genehmigt, uns aber wegen der Neuverschuldung im Bereich Trinkwasser zu Recht die gelbe Karte gezeigt.“

Finanzierung in Zukunft noch unklar

Wie die Erneuerung des Leitungsnetzes in Zukunft finanziert werden soll – das „Trinkwasserversorgungskonzept 2070+“ sieht Baumaßnahmen in den nächsten 50 Jahren vor – wird im Moment in einem Refinanzierungskonzept erarbeitet. Da der Verband im Bereich Trinkwasser keine Fördermittel bekommt, müssen die Investitionen über Gebühren oder Beiträge von den Kunden bezahlt werden. „Dazu werden wir mehrere betriebswirtschaftliche Vorschläge machen, über die die Verbandsmitglieder entscheiden müssen“, so Beyer.

Baumaßnahmen in diesem Jahr