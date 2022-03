Adventskalender: 24 kleine Geschenke vom Salzlandtheater Staßfurt

Welche kulturellen Aufmunterer das Salzlandtheater in Staßfurt seinem Publikum in der Weihnachtszeit präsentiert.

Die „Schneedamen“ zeigten am 2. Dezember eine tänzerische Choreografie rings um den Stadtsee in Staßfurt.

Staßfurt - In erneut schwierigen und kalten Zeiten will das Salzlandtheater in Staßfurt einen wärmenden Mantel um die Herzen legen. Wie schon im Jahr 2020 präsentiert die kulturelle Einrichtung einen digitalen Adventskalender. Hinter 24 Türchen finden die kulturellen Freunde des Theaters auf der Homepage www.salzlandtheater.de jeden Tag ein neues Fundstück. Die Palette ist breit gefächert.