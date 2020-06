Das Staßfurter Salzlandtheater hat sich an der bundesweiten Protestaktion "Night of Light 2020" beteiligt.

Staßfurt l Ein paar Autos oder Spaziergänger blieben zu später Stunde am Salzlandtheater stehen, es wurden Fotos gemacht. In finsterer Nacht erhob sich am Montag von 22 bis 1 Uhr das mehr als 400 Jahre alte Stadtpalais von Werdensleben in der Steinstraße in Staßfurt in grellrotem Licht.

Bundesweit wurden bei der Aktion „Night of Light“ (zu deutsch: Nacht des Lichts) mehrere 100 Gebäude rot angeleuchtet, um auf die schwierige Lage der Veranstaltungsbranche hinzuweisen. Warum Rot? Weil laut der Veranstalter Alarmstufe Rot herrscht. Die Politiker sollen aufgefordert werden, alternative Hilfsprogramme für die Kulturbranche zu entwickeln. Ein Dialog wird gewünscht. Dazu fordern die Initiatoren Lösungen für die große Gruppe der Einzelunternehmer und Soloselbstständigen. Es solle sichergestellt werden, dass die Veranstaltungswirtschaft bis zur Aufhebung der Auflagen und Hygieneregelungen überleben kann. „Die Veranstaltungswirtschaft befindet sich auf der Roten Liste der aussterbenden Branchen“, heißt es.

Auch das Staßfurter Salzlandtheater beteiligte sich an der Aktion. Organisiert hatte das Andreas Duckstein vom Veranstaltungsdienst Staßfurt, der seit Jahren mit dem Theater zusammenarbeitet. Man hilft sich gegenseitig. „Ich habe letzte Woche überlegt, wie wir uns beteiligen können. Wir wollten ein Signal setzen. Ich habe dann Stephan Czuratis vom Salzlandtheater kontaktiert. Der war sofort dabei“, erzählt Duckstein. Also rückte Duckstein am Montag mit Strahlern in der Steinstraße an, stellte sie gegenüber der Nummer 20 auf und richtete sie auf den Stadtpalais, in dem das Theatercafé und die Theaterkasse beheimatet sind. Oben im Tillysaal knipste Czuratis das Licht an. So entstand ein wirkungsvoller Fingerzeig. „Wir waren als erste von den Maßnahmen zur Eindämmung betroffen und werden es auch am längsten sein. Selbst wenn im Juni und Juli Veranstaltungen stattfinden werden, ist das nur ein kleiner Grund zur Freude, denn von einem Regelbetrieb sind wir sehr weit entfernt“, teilt Theaterleiter Stephan Czuratis mit.

Konzerte, Tagungen, Festivals, Theateraufführungen oder Kongresse. All diese Veranstaltungen können nur unter umfangreichen, behördlichen Auflagen durchgeführt werden. Das Salzlandtheater wird am Sonnabend die erste Veranstaltung nach der Corona-Krise durchführen. Bis zur verkürzten Sommerpause sind es dann im Juni und Juli noch sieben Veranstaltungen. Das Staßfurter Theater hatte im März und April Einnahmeverluste im fünfstelligen Bereich beklagt. „Ein wirtschaftliches Arbeiten ist so nicht möglich. Sollte für das Salzlandtheater ab September kein Normalbetrieb möglich sein, ist die Zukunft ungewiss“, so Stephan Czuratis.

Die Veranstaltungsbranche ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Inklusive Kultur- und Kreativwirtschaft arbeiten 2,5 Millionen Beschäftigte in diesem Bereich. Zusammen werden laut der Initiatoren pro Jahr 250 Milliarden Euro umgesetzt. „Wir sind auch systemrelevant“, sagt Andreas Duckstein. „Allgemein würde ich mir von den Kommunalpolitikern mehr Engagement für uns wünschen. Es wird sich wenig um uns gekümmert.“