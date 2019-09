Die Ortswehr Egeln präsentierte im Rahmen eines Aktionstages sich und ihre moderne Technik.

Egeln l „Professionell, hilfsbereit, zuverlässig... und das seit über 150 Jahren“, resümiert der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Egeln, Christian Heinz auf dem Marktplatz während einer Schauveranstaltung der einheimischen Wehr zum Aktionstag.

Auf den 7. September freuten sich die Kameraden schon lange im Voraus. Hier konnten sie mal wieder den Egelner Bürgern, den Besuchern und den eigenen Familien ihre moderne Technik und ihr Können zeigen.

Schön war es für die Kleinsten im Ort, endlich mal ein Feuerwehrauto anfassen, besteigen und bestaunen zu können. Natürlich haben die Kameraden ihnen ihre Technik auch genauestens erklärt und vorgeführt. Und dann zischte es laut und eine Feuersäule war auf dem Egelner Markt zu sehen. Eine echte Fettexplosion hatten die Kameraden in ihre Vorführung eingebaut, die mehr als effektvoll war und die Blicke der Besucher auf sich zog. Eindrucksvoll lernte man dabei, dass man das zu Hause nicht erleben möchte.

Bilder Der Kamerad René Zeckert testete den nagelneuen Überlebensanzug, den die Salzlandsparkasse der Wehr zur Verfügung gestellt hatte im Springbrunnen auf ...



Kamerad Matthias Kiesewetter kam mit seiner jungen Familie zum Aktionstag. Foto: Volker Müller



Aber auch andere Programmpunkte am Aktionstag kamen bei den Besuchern gut an, beispielsweise die Modenschau der Kameraden oder das Kistenstapeln brachten viel Spaß für die Besucher.

Als es dann weiter im Bereich praktische Übungen ging, stellte sich Bürgermeister Reinhard Luckner (Unabhängige Wählergemeinschaft) für eine Einsatzübung zur Verfügung. Vom nicht gerade niedrigen Rathausturm ließ er sich mit der Feuerwehrdrehleiter retten – was für ein Schauspiel für Jung und Alt, bei dem der Spaß auf keinen Fall zu kurz kam, trotzdem aber auch der Ernst einer solchen Rettungssituation zum Tragen kam.

Während des Aktionstages bedankte sich die Wehr dann noch bei Mandy Scharnowski, Geschäftsstellenleiterin der Sparkasse Egeln, für den Kauf eines Überlebensanzuges für die Wasserrettung der Feuerwehr. Dieser mehr als 1600 Euro teuren Anzug wurde vom Kameraden René Zeckert dann auch angezogen vorgeführt und natürlich gleich im Springbrunnen auf dem Marktplatz auf Dichtheit getestet – sehr zur Freude einiger Zuschauer. „Dafür haben wir lange gekämpft“, erklärte Wehrleiter Edwin Zwintscher. „Mit der Bode, dem Großen Schachtsee Wolmirsleben und weiteren Gewässern im Umkreis sind wir nun für den Ernstfall auch bei eisigen Wassertemperaturen geschützt und einsatzbereit“, fügte der Feuerwehrchef hinzu.

Auch Vertreter der Volksbank Egeln kamen nicht mit leeren Händen. Sie überreichten einen Scheck über 500 Euro für die Vereinsarbeit.

Der Aktionstag der Egelner Ortswehr sollte die Bürger zum einen informieren, zum anderen aber auch zur Nachwuchsgewinnung beitragen, oder Quereinsteiger finden, um die Wehr stets und ständig mit ausgebildetem guten Personal besetzen zu können. Ob das gelungen ist, lässt sich noch nicht sagen. Fest steht aber bereits, dass der Förderverein, der die Aktivitäten der Wehr finanziell unterstützt, an diesem Tag acht neue Mitglieder aufnehmen konnte, sagte Pressesprecher Christian Heinz.

Er zog für den ersten Feuerwehr-Aktionstag in Egeln eine positive Bilanz. „Der Zuspruch der Besucher war bombastisch, viel besser als wir das gedacht hatten. Der Aufwand hat sich gelohnt, so dass wir uns mit dem Gedanken tragen, solche Veranstaltungen regelmäßig anzubieten“, so Christian Heinz.