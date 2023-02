Der Albertinesee in Üllnitz soll Stück für Stück an Attraktivität gewinnen. Neben jährlichen Investitionen soll dabei auch eine Verpachtung des Sees helfen. Dabei gibt es einen konkreten Interessenten.

Der Albertinesee in Üllnitz wird seit 2018 von der Stadt Staßfurt betrieben. Die Stadt sucht nach einem Pächter für den See. Es gibt Gespräche mit einem Interessenten. Ein zweiter Interessent ist ausgestiegen.

Üllnitz - Hartmut Schaffrinna ist ein Bürger, dem sein Wohnort sehr am Herzen liegt. Bei fast jeder Sitzung des Ortschaftsrates Förderstedt stellt der Anwohner aus Üllnitz in der Einwohnerfragestunde Fragen zu seinem kleinen Ort. Er ist dabei hartnäckig, bleibt dran. Nun hat er auch Bauchschmerzen beim Albertinesee in Üllnitz. Der kleine Natursee im Ort wird seit 2018 von der Stadt Staßfurt betrieben. Diese hat sich auf die Fahnen geschrieben, das kleine Bad Stück für Stück auf Vordermann zu bringen.