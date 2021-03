Der besonders schwere Fall von Trunkenheit im Verkehr am Wochenende wird Folgen haben. Dem Fahrer winkt ein Strafverfahren.

Atzendorf/Biere l Der Mann hatte bei der Kontrolle um 1.38 Uhr nämlich keine gültige Fahrerlaubnis, dafür aber stolze 1,35 Promille. Das hielt ihn aber weder davon ab, weiter zu tanken. Nein - Benzin ist freilich nicht gemeint. Stark angeheitert wurde er mit seinem Rover mittags wieder angehalten.



Der erste Schlüssel seines Fahrzeuges wurde von den Beamten einkassiert. Seit der Nacht stieg sein Schuldbewusstsein offenbar nicht, dafür aber sein Alkoholpegel: 1,97 Promille. Doch damit nicht genug. Mit seinem Zweitschlüssel setzte er sich erneut ans Steuer. Diesmal kam er sogar bis in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Ein Wunder, dass niemand verletzt wurde.



Das war lebensgefährlich

Denn Alkohol am Steuer ist gefährlich. Das verdeutlicht Gerhard Wolter, Kreisvorstand des Autoclub Europa (ACE), auf Volksstimme-Nachfrage. Regelmäßig geht er mit Informationsständen an die Öffentlichkeit. Mit dabei: eine Brille, die die verschiedenen Trunkenheitsstadien suggeriert. „Wenn die jemand ausprobiert, lachen alle anderen drumherum“, sagt Wolter.



Sein Appell ist klar und eindeutig: „Wer alkoholisiert ist, gehört nicht ins Auto.“ Auch, wer nur die berühmten ein, zwei Bier zu sich genommen habe, sei im Ernstfall nicht mehr in der Lage, ein Kraftfahrzeug zu steuern. Die Unfallgefahr sei einfach zu hoch.



Ein Fall für die Polizei ...

Verkehrsteilnehmer, die zu tief ins Glas schauen und auf der Straße auffällig werden, sind dann ein Fall für die Polizei. Die Beamten kennen solche renitenten Autofahrer. „Das ist aber sehr selten“, kommentiert der Polizei-Pressesprecher des Salzlandkreises Marco Kopitz. Der Fall vom Wochenende sei ein absoluter Einzelfall. Wenngleich ein trauriger.



Das Vorgehen sei bei jedem Vergehen ähnlich. Verkehrsteilnehmer würden in einem Verdachtsfall (Ausfallerscheinungen, Alkoholgeruch im Atem oder andere deutliche Anzeichen) in der Regel in ein spezielles Gerät zu pusten. So kann der Atemalkohol festgestellt werden. Werden vor Ort Verstöße festgestellt, muss sich der Alkoholsünder einem Bluttest unterziehen, um den genauen Wert festzustellen.



... und den Strafrichter

Dieser ist für die Sanktionen dann entscheidend. Wer mit 0,3 Promille aufgrund von Auffälligkeiten aus dem Verkehr gezogen wird, gibt seinen Führerschein direkt ab. Ab 1,1 Promille ist der Straftatbestand dann erfüllt. Wer richtig tief ins Glas schaut und die Marke von 1,6 überschreitet, gilt vor dem Gesetz als vollständig fahruntüchtig. Ab diesem Wert wird es für den verurteilten Verkehrsrowdy dann nicht nur teuer, sondern auch noch langwierig und kompliziert. Die im Volksmund als „Idiotentest“ bezeichnete Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) folgt. „Wer diese nicht besteht, hat gar keine Chance, seinen Führerschein zurückzubekommen“, so Kopitz. „Viele bestehen den allerdings nicht“, weiß Gerhard Wolter aus der Praxis.



Einige Autofahrer, wie am vergangenen Wochenende, scheinen allerdings nahezu beratungsresistent zu sein. Ab und zu komme es laut Marco Kopitz vor, dass Autofahrer binnen kürzester Zeit zwei Mal erwischt. „Beim zweiten Mal nehmen wir den Schlüssel ab. Der kann dann 24 Stunden später auf der Dienststelle wieder abgeholt werden“, erklärt der Pressesprecher.



Dreist, dreister, Straftat

Doch am Wochenende erwies sich der Mann aus Pirna bei seiner Tour durch den Salzlandkreis und das Bundesland nicht nur als extrem trinkfest, sondern auch noch ebenso trickreich. Er besorgte sich einen Zweitschlüssel seines Rovers und setzte seine berauschte Fahrt. „Dagegen sind wir dann natürlich machtlos“, so Kopitz weiter.



Der 40-Jährige agierte nicht nur dreist, sondern machte sich auch strafbar. Nach Paragraf 316 des Strafgesetzbuches liegt eine so genannte „folgenlose Trunkenheitsfahrt“ vor. „Der Führerschein wird in so einem Fall entzogen“, sagt Rechtsanwalt Markus Baudisch. Sollte der geständige Alkoholsünder in diesem Fall jemals eine gültige Fahrerlaubnis besessen haben, wird es nun schwer, diese zurückzubekommen. „Das wird“, so Baudisch „die Führerscheinbehörde nur zulassen, wenn eine MPU bestanden wurde“. Das sei in so einem Fall aber alles andere als einfach.



Gefahr für die Allgemeinheit

Sehr wahrscheinlich wird sich der Fahrer auch vor Gericht verantworten müssen. Baudisch: „Normalerweise verhängt das Gericht in seinem Urteil, in dem es die Fahrerlaubnis entzieht, auch noch eine Sperrzeit.“ Vor deren Ablauf muss der Angeklagte ohnehin auf das Führen eines Kraftfahrzeuges verzichten. „Die Sperrzeit liegt normalerweise zwischen einem halben und zwei Jahren“, so der Jurist. In Einzelfällen könne sie auf fünf Jahre oder auch lebenslang ausgedehnt werden.



Bei so viel Alkohol stellt sich auch die Frage nach einer Schuldunfähigkeit. Bei deutlich über zwei Promille könne diese gegeben sein. „Das hängt aber vom Einzelfall ab und müsste von einem Gutachter geklärt werden“, erklärt der Rechtsanwalt. „Das würde aber trotzdem zum Entzug der Fahrerlaubnis führen, da ein Verkehrsteilnehmer seinen Alkoholkonsum scheinbar nicht im Griff hat und somit eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.“



Eine Gefahr für die Allgemeinheit stellte auch die Fahrt des 40-Jährigen dar. Zum Glück blieb sie für die Menschen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ohne schlimme Folgen.