Mit dem Bleckendorfer Baumschmücken öffnete der erste Weihnachtsmarkt 2025 in der Egelner Mulde. Am Sonnabend, 6. Dezember, lädt Egeln ein.

Beim zweiten Bleckendorfer Baumschmücken durfte auch der Weihnachtsmann nicht fehlen. Er war sofort dicht umringt und hatte für die artigen Kinder wieder eine Menge Geschenke im Sack.

Egeln. - Auch in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde weihnachtet es schon sehr. Der erste Weihnachtsmarkt öffnete am Sonnabendnachmittag in Egeln-Nord seine Pforten. Dort hatte der Verein „Zusammen für Egeln“ (ZfE) zum inzwischen zweiten Bleckendorfer Baumschmücken eingeladen, weil das erste im vergangenen Jahr ein Riesenerfolg war. Die Mitstreiter von Vereinschef Gordon Tamm hatten den Platz am Dorfgemeinschaftshaus und das Innere des Gebäudes wieder ansprechend weihnachtlich geschmückt und sorgten die ganze Zeit für eine anheimelnde Atmosphäre.