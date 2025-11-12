Festtage und Rituale sind ein wesentlicher Teil des Lebens im Caritas-Altenpflegezentrum Staßfurt – so gab’s aus der Küche am Dienstag zum Beispiel Martinsgans.

Das Küchenteam: Alex (19), Julian (26) und Stephan (22) mit Ausbilder Tobias Kauer (von links).

Staßfurt - Als im Caritas-Altenpflegezentrum am Luisenplatz der Duft von frischem Rotkohl, Gänsebraten und süßem Birnenmousse durch die Flure zieht, dann ist an diesem Martinstag klar: Es wird gefeiert – und gekocht! In diesem Jahr haben die Auszubildenden der hauseigenen Küche ein besonderes Menü gezaubert. Unter dem Motto: „Heute kochen wir!“ Zum Tag der Auszubildenden.