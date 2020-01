Erste Teilnehmer der Mahnwache-Premiere zur Bewegung „Fridays gegen Altersarmut“ in Staßfurt. Kay Watermann (5. von rechts) hatte die Veranstaltung auf dem Sperlingsberg organisiert und auch behördlich angemeldet. So fand sie auch Begleitung durch den Regionalbereichsbeamten Frank Michael Baldt (4. von links). Foto: Falk Rockmann

Die erste Mahnwache "Fridays gegen Altersarmut" fand in Staßfurt statt.

Staßfurt l „Das ist eine Veranstaltung völlig ohne Parteien-Hintergrund“, erklärt Kay Watermann gleich zu Anfang. Er hat für Staßfurt die Organisation der Veranstaltung übernommen, von denen bundesweit 200 geplant waren am vergangenen Freitagnachmittag.

Elf Männer und Frauen sind es auf dem Staßfurter Sperlingsberg mit Beginn der Mahnwache, die die Facebook-Bewegung „Fridays gegen Altersarmut“ unterstützt. Die Gruppe im Internet zählte bis dato etwa 300.000 Mitglieder.

In Staßfurt werden es in den folgenden zwei Stunden der ersten Mahnwache letztendlich fast 40 leibhaftige Teilnehmer – bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wohlgemerkt.

„Die Wende hat auch klein angefangen“, bemerkt Mike Schmidt, „Da hat auch erst hier mal, dann da einer ein Plakat hoch gehoben. Der Welbsleber ist nach Staßfurt gekommen, weil er sich um seine Rente sorgt.

Überarbeitung des Rentenkonzepts

„Ich habe meinen aktuellen Rentenbescheid bekommen – voraussichtlicher Rentenanspruch: knapp 800 Euro. Und das nach 35 Jahren Arbeit“, erklärt der 52-Jährige. „Da fragt man sich doch, warum man noch arbeiten geht – und das vielleicht bis 67!“ Schmidt fordert von der Bundesregierung die Überarbeitung des Rentenkonzepts.

Er zweifelt auch an, dass die Sache mit der Grundrente funktionieren würde. „Wo wollen die denn das Geld hernehmen? Und wir sollen privat vorsorgen, was dann auch nochmal versteuert wird“, argumentiert der Mann, der auf Grund eines Arbeitsunfalls zurzeit eine Umschulung macht.

„Ich bin nicht rechtsorientiert. Auf keinen Fall“, äußert sich Mike Schmidt, wie viele an diesem Nachmittag, „Aber ich will meine Meinung sagen dürfen. Viele nehmen einfach so hin, dass da was schief läuft.“

Undine Rosenthal ist zur Mahnwache gekommen, weil: „Einer muss mal anfangen. Viele trauen sich nicht, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren.“ Sie hat ihren Laden in der Steinstraße für die Veranstaltung zu gemacht. „Sch... auf die zwei Stunden.“

„Ein richtiges Regierungskonzept ist nicht zu erkennen“, meint Janine Jaster, „die Rücklage der Rentenversicherung ist 2022 aufgebraucht. Und so viel verdient man nicht, dass wir selbst was zurücklegen können“. Die Diplom-Kauffrau ist 43 und parteilos.

Offenheit

Stefanie Fröhlke-Friedrich hält dagegen nicht hinter den Berg, dass sie CDU-Mitglied ist. Warum die 37-Jährige an der Mahnwache teilnimmt? „Weil ich auch irgendwann von Altersarmut betroffen sein könnte. Ich habe tatsächlich Sorge, dass ich als Rentner mal nicht so leben kann wie ich es mir vorstelle.“

Kay Watermann ist nicht nur zufrieden mit der Teilnehmerzahl der ersten Mahnwache, sondern sogar „begeistert“. „Wir werden wiederkommen!“, verspricht der Organisator des stillen Protests in Staßfurt.

Der Termin werde sich an den bundesweiten Aktionen orientieren.