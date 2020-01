Würden die Politiker angesichts der aktuellen Entwicklungen wieder einem Verkauf der Kliniken an Ameos zustimmen? Ein Blick nach Schönebe...

Wie der Verkauf an Ameos im Jahr 2012 abgelaufen ist Die Diskussionen um den Verkauf der Salzland-Kliniken zogen sich über mehrere Jahre hin. Neben dem Krankenhaus in Aschersleben, das rote Zahlen schrieb, stand vor allem das Krankenhaus in Staßfurt im Fokus. Nachdem dieses noch 2002 für 38 Millionen Euro erweitert wurde und als eines der modernsten Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt galt, gab es 2010 Pläne, dieses zu schließen. Auch 15 000 Unterschriften und 6000 Demonstranten halfen nicht. Ende 2010 wurde das Krankenhaus geschlossen. Wegen der steigenden Verbindlichkeiten hatten zudem auch die Krankenhäuser in Schönebeck und Bernburg finanzielle Probleme bekommen. Entscheidend beim Verkauf an Ameos im Jahr 2011, der 2012 endgültig abgeschlossen war, war auch das Versprechen des Schweizer Unternehmens, das Krankenhaus in Staßfurt wieder zu eröffnen. Drei Interessenten gab es für die Salzland-Kliniken: Helios mit 72 Millionen Euro, Ameos mit 48 Millionen Euro und die Awo mit 22 Millionen Euro. Der Kreistag entschied sich am 11. Oktober 2011 mehrheitlich nicht für den höchstbietenden Anbieter Helios, sondern für Ameos. Von Anfang an stand der Verkaufsprozess unter keinem guten Stern: Vor allem die Diskussionen wegen des Notifizierungsverfahrens (Kontrolle durch die Europäische Union) erregten die Gemüter. Zudem wurde befürchtet, dass es bei einem Verkauf an Helios kartellrechtliche Probleme für Aschersleben und Staßfurt geben könnte, weil die Gruppe bereits Krankenhäuser in Hettstedt und Eisleben betrieben hatte. Am 26. März 2012 meldete Ameos, dass der Kauf ohne Notifizierungsverfahren perfekt ist. Der Kauf wurde in zwei Raten – 26 und 22 Millionen Euro – abgeschlossen. Ameos versprach, bis Ende 2031 etwa 144 Millionen Euro zu investieren, davon bis Ende 2016 allein 54 Millionen Euro. (ej)

Schönebeck/Staßfurt l Acht Jahre sind ins Land gegangen, in denen sich im Salzlandkreis in der Gesundheitsvorsorge viel getan hat. 2011 wurde der Verkauf der Salzland-Kliniken an Ameos im Kreistag durchgewunken, obwohl das Schweizer Unternehmen das kleinere Kaufangebot abgegeben hatte. Keines der Krankenhäuser musste schließen, Staßfurt wurde sogar wiedereröffnet. Ameos aber ist trotzdem in Verruf geraten wegen der Arbeitsbedingungen. Höhere Arbeitsbelastung, eingefrorene Löhne seit 2012 und eine kompromisslose Haltung der Geschäftsführung beim Tarifkonflikt sorgen für schüttelnde Köpfe auf allen politischen Ebenen.

Dass Ameos heute eine Monopol-Stellung in der Krankenhaus-Landschaft im Salzlandkreis hat, ist natürlich auch dem damaligen Kreistag zu verdanken, der erstens der Privatisierung und zweitens dem Verkauf an Ameos statt Helios zugestimmt hatte. Wie sehen das die Kreistagsmitglieder, die 2011 über Ameos abgestimmt haben, heute? Noch heute sitzen einige Kommunalpolitiker von damals im Kreistag. Die Volksstimme hat sich in den Fraktionen umgehört.

Bert Knoblauch (CDU), heute Oberbürgermeister in Schönebeck, war 2011 ein Verfechter der Privatisierung. „Die Privatisierung war richtig“, sagt er. „Das Krankenhaus in Staßfurt sollte geschlossen werden, Aschersleben hat tiefrote Zahlen geschrieben. In den Debatten im Kreistag ging es immer wieder um regionale Befindlichkeiten. Jeder wollte Schwerpunkte für seine Region setzen.“ Es konnte also kein Konsens gefunden werden.

Knoblauch stimmte für die Privatisierung und für Helios. „Helios hatte das wirtschaftlich bessere Angebot abgegeben.“ Knoblauch würde auch heute wieder für die Privatisierung stimmen. „Es ist zu einfach gedacht, die Probleme im Gesundheitswesen auf private Betreiber zu schieben. Ich wüsste nicht, wie wir es kommunal besser machen sollen. Ameos investiert in Schönebeck, hat Staßfurt aufrecht erhalten. Ich bin froh, dass Ameos da ist“, sagt er. „Natürlich ist es aber nicht richtig, dass es diese Gehaltsunterschiede gibt.“ In die Tarifautonomie wolle er sich aber nicht einmischen.

Millionenzuschüsse

Der Staßfurter Ralf-Peter Schmidt (UBvS), der damals noch für die Linken im Kreistag saß und heute eine Fraktion mit der Partei bildet, hatte sich 2011 gegen eine Privatisierung gestemmt. „Es gab zwei Abstimmungen“, erinnert er sich. „Einmal über den Verkauf überhaupt und dann darüber, an wen der Zuschlag geht.“ Wie seine Fraktionskollegen stimmte er gegen die Privatisierung. Als es dafür dann eine Mehrheit gab im Kreistag, stimmte er beim zweiten Votum für Ameos. „Ich habe für Ameos gestimmt, weil es das lukrativere Angebot war. Damals hatte Ameos Tag und Nacht Zeit. Es ist schade, dass der Kommunikationshahn nun heute zugedreht ist.“ Darüber sei er enttäuscht. Grundsätzlich hält er nach wie vor nichts von einer Privatisierung. „Ich würde mich wieder gegen einen Verkauf stellen“, sagt Schmidt. „Wasser, Strom oder Gesundheit gehören in die öffentliche Hand.“

Bei Manfred Püchel (SPD), der über 20 Jahre Mitglied des Landtags und von 1994 bis 2002 auch Innenminister von Sachsen-Anhalt war, schwingt auch ein wenig Frust mit im Nachgang beim Durchwinken der Privatisierung. „Wenn wir es nicht hätten machen müssen, hätten wir es nicht gemacht“, sagt der Etgerslebener. „Wir mussten als Kreis vorher Millionen zuschießen. Aschersleben schrieb rote Zahlen, auch die Krankenhäuser in Bernburg und Schönebeck hätten in den nächsten Jahren Verluste eingefahren. Uns blieb damals nichts anders übrig, als der Privatisierung zuzustimmen.“ Zudem sei der Standort Staßfurt Anfang des Jahrtausends mit über 30 Millionen saniert worden. Das Versprechen von Ameos, dieses Krankenhaus wiederzueröffnen, sei ein wichtiges Argument gewesen. Ob er heute erneut für Ameos stimmen würde? „Das weiß ich nicht“, sagt Püchel. „Was mich aber enttäuscht, ist die Bezahlung. Das sehe ich eindeutig kritisch.“

Johann Hauser (FDP) aus Atzendorf schaut heute wie damals der Realität tief in die Augen. „Die Verbindlichkeiten der Krankenhäuser waren gestiegen. Schon 2010 haben wir darüber diskutiert, wie es weitergehen soll“, sagt er. Als er schon früh eine Privatisierung ins Spiel gebracht hatte, sei er noch ausgelacht worden. Als dann die Privatisierung Gestalt annahm, war Hauser schon 2011 ein Verfechter von Ameos. „Das war eine strategische Entscheidung, weil Ameos alle vier Standorte halten wollte. Dieses Versprechen gab kein anderer Interessent ab.“

Und ja, er würde wieder für Privatisierung stimmen. Und ja, auch wieder für Ameos. Auch in der jetzigen Situation. „Die Privatisierung war alternativlos. Ich würde zwangsweise wieder so entscheiden“, sagt Hauser. Auf die Forderungen von Linken und SPD, das Rad der Zeit zurückzudrehen und die Privatisierung rückgängig zu machen, reagiert er empört. „Wer von Rekommunalisierung spricht, muss einen Kopfschuss haben“, sagt er.

Seiner Meinung nach ist nicht die Privatisierung das Problem, sondern Ameos selbst. „Das würde gut laufen, wenn Ameos nicht so bockbeinig wäre“, sagt er. Er kritisiert die Verweigerung des Unternehmens, in Verhandlungsgespräche einzusteigen.