Erneutes Gesprächsangebot für die Betriebsräte

Am Mittwoch lud der neue Regionalgeschäftsführer Frank-Ulrich Wiener in den Morgenstunden per Mail die Betriebsräte zu einem Gespräch am Donnerstag ein. Nachdem die Betriebsräte sich darauf geeinigt hatten, das Gespräch anzunehmen, kamen laut Andreas Rossa, Betriebsratsvorsitzender des Klinikums Aschersleben-Staßfurt, die Vorsitzenden aus Aschersleben-Staßfurt, Schönebeck und Haldensleben zum Termin. Die Vorsitzenden aus Halberstadt und Bernburg hatten wegen der Kurzfristigkeit abgesagt. „Es war nur eine Mitarbeiterin der Personalabteilung da. Herr Wiener kam nicht. Es wurde mit Terminüberschreitungen begründet“, so Rossa.

Für den 6. oder 7. Februar ist ein neuer Termin angedacht. „Wir können uns gegenseitig vorstellen. Über das Zukunftspaket werden wir aber nicht verhandeln. Das ist nicht unsere Baustelle. Das ist Sache der Gewerkschaft“, so André Koch, Betriebsratsvorsitzender in Schönebeck. Bereits Wieners Vorgänger Lars Timm hatte ein Angebot unterbreitet, über das Zukunftspaket zu verhandeln. Das lehnten die Betriebsräte ab.

In Staßfurt reihten sich beim Streik am Donnerstag erstmals auch zwei Ärzte ein, die sich jetzt im Marburger Bund organisieren. Bei den Streiks, die im November begonnen hatten, waren in der Bodestadt bisher nur Krankenschwestern mit auf der Straße.

Von den vier OP-Sälen in Schönebeck soll derzeit nur einer besetzt sein. Wurde die Notdienstbesetzung, die laut Gewerkschaften und Betriebsräte einseitig zustande gekommen ist, in der vergangenen Woche noch mit dem Sonntagsdienst geregelt, so soll in dieser Woche die Nachtdienstbesetzung zum Einsatz kommen. (ej)